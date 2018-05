CNN: Oscar-vinder bag omfattende sexchikane

En af film-industriens største navne, den nu 80-årige skuespiller og Oscar-vinder Morgan Freeman, anklages nu for gennem sin lange karriere at have udsat et stort antal kvinder med tilknytning til branchen for sex-chikane og for at have udvist »upassende adfærd« over for dem.

Dét fremgår af en artikel på CNNs hjemmeside, hvor journalister har talt med i alt 16 kvinder, der beretter, hvordan de enten selv har været udsat for chikane af Morgan Freeman eller har overværet, hvordan andre kvinder blandt andet er blevet generet med upassende bemærkninger om deres udseende og tøj.

Blandt andet beskriver en produktions-assistent på krimi-komedien »Going in style«, hvordan Freeman dag efter dag over en periode på flere måneder kommenterede hendes krop og gennemførte »uønskede berøringer« og strøg hendes lænd, ligesom han ved en enkelt lejlighed »blev ved med at prøve at hive op i min kjole og spørge, om jeg bar trusser«.

Blandt de kvinder, der står frem, er også flere medarbejdere i Freemans eget selskab, Revelations Entertainment, der beskriver, hvordan han ofte og længe »stirrede op og ned« ad dem.

Tilsvarende har journalister ved forskellige presse-begivenheder, hvor Freeman promoverede sine film, oplevet, at Freeman er kommet er kommet med »upassende bemærkninger« til dem.

Blandt dem en journalist, som har været med til at skrive CNN-artiklen, Chloe Melas, som var gravid i sjette måned, da hun hilste på Freeman ved en presse-konference. Hér holdt han længe fast i hendes hånd, mens han flere gange gav udtryk for, at »gid jeg var dér«, mens han kiggede op og ned ad hende.

Morgan Freeman afviste i første omgang at kommentere artiklen, men efter at den blev publiceret, har skuespilleren udsendt en pressemeddelelse, hvor han skriver, at »alle, der kender og har arbejdet med mig ved, at jeg ikke er én, som med vilje vil fornærme eller bevidst få nogen til at føle sig utilpasse. Jeg undskylder til alle, som har følt sig respektløst og ubehageligt behandlet. Det var aldrig min hensigt«.