Christianias ulovlige flydende fristad vækker harme: »Nu må der nok nogle andre metoder i brug«

På vandet ud for kysten af fristaden Christania i København ved det, der hedder Frederiks Bastion, flyder et synkefærdigt bofællesskab på 11. år.

Fællesskabet er blevet døbt Fredens Havn af Esben Banke, der i sin tid stiftede marinaen efter at være gået personligt konkurs og have mistet sin lejlighed. Til Berlingske fortalte han sidste år, at han øjnede muligheder, da han stødte på drivende fyrplanker blandt skidt og møg i vandet under en sejltur med en båd, han havde lånt af en ven.

»Jeg blev forelsket i det tømmer. Men det var fuldstændig forfærdeligt, så beskidt jeg fandt det for 10 år siden. Det er en kulturarv, som af uvidenhed blev misvedligeholdt,« sagde Esben Banke dengang.

Han og bådbyen bliver bliver nu ønsket hen, hvor peberet gror af Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V). Det fortæller TV 2.

Borgmesteren vil ikke have bofællesskabet til at drive rundt, da hun mener, at det er beskæmmende.

»Det er ikke acceptabelt, at en gruppe mennesker indtager et naturområde og skæmmer området for byens øvrige borgere, siger Cecilia Lonning-Skovgaard (V), borgmester for Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i København,« siger Cecilia Lonning-Skovgaard til TV 2.

I sine 11 års levetid har Fredens Havn af gentagne omgange været omdrejningspunkt for kritik fra de, der ønsker den fjernet. I juli sidste år interviewede Berlingske Esben Banke om fælleskabet, han satte i værks. Det kan ses i videoen nedenfor:

Bofællesskabet består af en større og mindre både, der er suret fast til tømmer. Selvom nogle af bådene er synkefærdige, er Esben Banke ikke enig i beskæftigelsesborgmesterens udlægning af stedet, fortæller han til mediet:

»Den måde, vi vælger at indrette vores liv på inde på land... Det er på tide, at vi måske lige reviderer meningen med livet.«

Men stifteren af det flydende bofællesskab har muligvis en dårlig sag.

»De her mennesker er der ulovligt, og det ser grimt og rodet ud. Det ville svare til, at jeg kørte min bil op på Kastellet, boede der og aldrig flyttede. Det ville turister, der er ude for at se Den Lille Havfrue, nok heller ikke synes, var særlig pænt, siger Cecilia Lonning-Skovgaard,« siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Og hun har en pointe, hvad angår lovligheden af Fredens Havn ifølge Kystdirektoratet, der i 2015 afgjorde, at samlingen af både i havnen var ulovlige.

Alligevel mener kystdirektoratets områdechef for kystzoneforvaltning, Hans Erik Cutoi-Toft, fortæller TV 2, at der endnu ikke er grund til at skride aktivt til værks for direktoratet.

»På et eller andet tidspunkt skal der jo ske noget. Men vores helt klare udgangspunkt er, at dem, der har været i stand til at placere bådene også er i stand til at fjerne dem igen. For ellers vil det være skatteyderne, der skal betale, og det er ikke rimeligt,« siger han.

Den beslutning kan imidlertid blive mødt at pres fra kommunen, forstås af Lonning-Skovgaard, der helst ser, at kystdirektoratet sætter handling bag deres vurdering af Fredens Havn.

»Kystdirektoratet har siddet lidt på hænderne og håbet på en mindelig løsning. Nu må der nok nogle andre metoder i brug,« siger hun.