Christian Friis Bach om USAs beslutning: »Et kæmpe tilbageslag for menneskerettighederne«

Den amerikanske FN-ambassadør Nikki Haley har sent onsdag meldt ud, at USA trækker sig fra FN’s Menneskerettighedsråd. Et tilbageslag på et kritisk tidspunkt, siger Christian Friis Bach, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp og tidligere udviklingsminister.