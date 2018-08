Flere journalister sigtes nu i sagen om den kontroversielle og omdiskuterede bog "Syv år for PET".

Blandt andre Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, sigtes for at have brudt et fogedforbud, som var nedlagt mod at gengive oplysninger fra bogen.

Også Politikens chefredaktør, Christian Jensen, samt bogens forfatter, Morten Skjoldager, er blevet præsenteret for en sigtelse, erfarer Ekstra Bladet.

/ritzau/