Sidste år blev over 10.000 udenlandske par viet i Danmark. Den ene fortælling om bryllupsturismen er, at de udenlandske vielser skaber stor omsætning i danske kommuner. Den anden fortælling er, at de lempelige danske regler bruges til proforma-bryllupper og menneskesmugling. Der er altså to historier om bryllupsfesten. Den opbyggelige og den nedbrydende. Du vælger selv din version.