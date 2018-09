Brug regnvand til toiletskyl og tøjvask

Når vi vasker tøj eller skyller ud i toilettet, er det som udgangspunkt vores rene grundvand, der bliver brugt. Vores samlede vandforbrug løber i gennemsnit op i 104 liter om dagen per person ifølge tal fra Bolius fra 2016.

Men det er slet ikke nødvendigt at bruge det dyrebare drikkevand til en lang række af dagligdagens gøremål. Tøjvask, bilvask, toiletskyl og vanding kan nemlig sagtens klares med regnvand.

Så hvis du drømmer om at gøre miljøet en tjeneste, kan det være værd at undersøge mulighederne for et regnvandsanlæg.

- Man kan have det som en tank, der er gravet ned i haven, og så kan man sætte en pumpe på og bruge det til at skylle ud i toilettet og til at vaske tøj med, fortæller bygningskonstruktør Tine Sode, der er fagekspert hos Bolius.

Det er dog ikke nogen billig løsning. Først er der omkostninger til selve anlægget og installationen.

Og afhængig af kommunen skal man nogle steder også betale vandafledningsafgift, fordi man bruger kloakken til afledning af vand fra toilet og vasketøj. Derfor skal man have en måler på, som registrerer vandmængden.

Miljøstyrelsen har lavet et eksempel på økonomien i et regnvandsanlæg. Beregningen er lavet ud fra et enfamiliehus med fire beboere og en vandret tagplade på 140 kvadratmeter.

Prisen for etablering af regnvandsanlægget er anslået til 37.000 kroner.

Prisen for drikkevand varierer fra kommune til kommune, men i eksemplet regnes der med en pris på 21,50 kroner per kubikmeter. Den årlige besparelse på køb af drikkevand er i det tilfælde 1325,55 kroner.

Det giver en tilbagebetalingstid på anlægget på 28 år.

- Jeg synes faktisk, det er en rigtig god idé. Man kan godt få lidt ondt i maven over at bruge alt det vand på toiletskyl. Vi har jo verdens bedste drikkevand og smider det ned i toilettet, siger Tine Sode og tilføjer:

- Men man skal måske primært gøre det af miljøhensyn.

Før man kaster sig ud i projektet, skal man forhøre sig hos kommunen. Det er nemlig ikke alle steder, man må installere det.

Derudover er det vigtigt, at regnvandet løber til toilet og vaskemaskine i separate rør, som løber parallelt med rørene til det øvrige brugsvand. De to må ikke komme i kontakt med hinanden.

- Man skal også have en overspildsmekanisme, så regnvandet kan løbe ud til kloakken ved spidsbelastning - eksempelvis ved skybrud, siger Tine Sode.

En billigere løsning er at have en stor tank stående under et tagnedløb, som opsamler vandet. Det kan ikke tilsluttes direkte til toilet og vaskemaskine, men man kan bruge regnvandet til at vande blomster, vaske bil og pudse vinduer.

