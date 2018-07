Brug krydderurterne i pesto, smør, salt, olie og eddike

København. Køkkenhaver, altankasser og bede bugner med spændstige krydderurter.

Mange har faktisk så mange af de smagfulde sager, at det kan være svært at nå at spise sig igennem dem.

Heldigvis kan krydderurterne bruges til at peppe en lang række fødevarer op. Og dermed kan man få smagen af sommerens urter til at holde længe efter sæsonens udløb.

Få inspiration til at udnytte smagen fra de saftige urter til olie, eddike, smør, salt eller pesto fra Lene Tvedegaard, som er ejer af Gartneri Toftegaard og forfatter til "Krydderurter - bogen for urteelskere".

1) Smør

Koldt smør med urter på varmt brød.

Det er ret ligetil at lave lækkert urtesmør. Her skal man tænke over, at den rene urtesmag skal give mening sammen med smørret, for det kommer til at være den dominerende smag.

- Krydderurter med saftige stængler er oplagte til hurtigt at afgive smag til smør. De træede sorter tager længere tid om at afgive smag, forklarer Lene Tvedegaard.

Persille eller estragon, som har saftige stængler, vil hurtigt afgive god smag til smørret. Hvorimod træede krydderurter som eksempelvis timian ikke er så oplagt og ikke afgiver ret meget smag.

- Det er også et spørgsmål om smag. Persillesmør er jo vidunderligt. Eller ramsløg, hvor man dyrker løgsmagen. Man skal bare forestille sig den endelige ret, hvor det vil passe til, siger hun.

- Ved at man hakker krydderurten i stykker, bliver der åbnet en masse celler, og smagsstoffer løber ud og bliver blandet i smørret, når man vender det rundt, siger hun.

Holdbarheden er dog ikke så lang - cirka en uges tid, anslår Lene Tvedegaard. Det kan dog sagtens fryses.

2) Pesto

Persille, løvstikke, ramsløg, basilikum.

Stort set alle de urteagtige krydderurter kan omdannes til lækker pesto - måske lige med undtagelse af dild, bemærker Lene Tvedegaard.

- Man behøver ikke engang at komme ost i, man kan godt nøjes med nødder og olie, fortæller hun.

Det er også smart at lave krydderurterne om til pesto, hvis man gerne vil gemme dem hen over vinteren. Pestoen kan nemlig sagtens fryses.

- Og fordi man blander krydderurterne med olie, så holder man bedre på smagsnuancerne, forklarer Lene Tvedegaard.

3) Salt

- Mange tager tørrede urter og putter i salt, men det synes jeg, er meget uinteressant. Det er bedre at tage de friske urter, tilsætte salt og så blende det sammen til mos, fortæller Lene Tvedegaard og fortsætter:

- Urter konserveres ganske godt i salt. Det vigtige er, at der bruges friske urter, så binder saltet aromaen og tager også farve efter urten.

Hun forklarer, at det er vigtigt, at der er salt nok til at optage al væden. Når man har blendet, må der ikke være væde - så skal der mere salt i. Og det skal være groft salt, pointerer hun.

I forhold til urterne er der stort set frit valg. Lene Tvedegaard foreslår at prøve alt fra timian, citronmelisse og løvstikke til rosmarin, basilikum, mynte eller dild.

4) Olie

Den gode smag i krydderurterne kommer fra indholdet af æteriske olier. Og olie er her et kodeord.

Ved at komme krydderurterne i olie frigiver de smag til olien, samtidig med at olien sørger for at bibeholde den gode smag fra de æteriske olier bedst muligt, fortæller Lene Tvedegaard.

Når man har puttet krydderurten i olien, bliver holdbarheden dog nedsat markant på olien til omkring en uge.

Brug eksempelvis basilikum, persille eller kørvel. Man kan støde dem i en morter, for at smagen bliver optaget endnu hurtigere.

5) Eddike

- Man kan sagtens bruge friske krydderurter i eddike. Et godt råd er ikke at blande for mange urter i eddiken, det skal helst være den rene smag af en eller højst to urter, siger Lene Tvedegaard.

Brug ufortyndet eddike, tilføjer hun. Eddiken har en konserverende effekt.

Hun foreslår at bruge estragon, timian eller løvstikke.

/ritzau fokus/