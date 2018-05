Brug flexfidusen og spar 60 procent på sommerhuset

København. Hvis din tegnebog hverken er tyk nok til at købe et sommerhus i første eller femte klitrække, så kan en flexbolig være et billigere alternativ.

En såkaldt flexbolig er et helårshus, hvor bopælspligten er ophævet, så man kan bruge huset præcis ligesom et sommerhus.

Det kan for eksempel være nedlagte landbrug, bindingsværkshuse eller byhuse.

Formålet med flexboligordningen er, at kommunerne kan mindske antallet af tomme helårsboliger, der står og forfalder.

- Og den åbenlyse fordel for køberne er, at en flexbolig er væsentlig billigere end et sommerhus, siger direktør ved Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen.

Faktisk viser nye udregninger fra Boligsiden.dk, at flexboliger typisk er mellem 45 og 60 procent billigere end sommerhuse.

Der er mest at spare i Nordjylland og Sydjylland, hvor kvadratmeterprisen på en flexbolig er henholdsvis 62 og 61 procent billigere end kvadratmeterprisen på et sommerhus.

Ældre helårshuse er desuden ofte billige at efterisolere, så man nemmere kan bruge dem om vinteren.

I modsætning til et sommerhus, kan man også nemmere flytte permanent ind i en flexbolig, hvis man på et tidspunkt får lyst til det.

- Desuden vil flexboligerne ofte ligge godt i forhold til offentlig transport, hvor sommerhuse typisk ligger i et udstykningsområde, hvor der ikke nødvendigvis kommer en bus forbi, siger Curt Liliegreen.

Men der er også ulemper ved en flexbolig.

For det første ligger de ofte et stykke fra stranden. For det andet kan der være en have ved huset, som man bliver nødt til at omlægge, hvis man ikke vil bruge tid på at holde den.

Endelig skal man være indstillet på, at mange huse i yderområderne kan være svære at sælge igen. Derfor skal man være indstillet på at beholde huset i mindst 10 til 15 år, siger Curt Liliegreen.

- Og køber man i yderområderne, er det rigtig fornuftigt at lægge en rimelig udbetaling og vælge et lån, man afdrager på, så man får en opsparing. Det er ikke områder, man skal købe i for at tjene penge, siger han.

Fakta: Om flexboliger

- Du skal søge kommunen om tilladelse til at bruge en helårsbolig som flexbolig.

- En flexbolig kan både ligge på landet og i byen, men aldrig i et sommerhusområde.

- Du må gerne leje din flexbolig ud efter samme regler, som hvis du ville udleje et almindeligt sommerhus.

Kilder: Erhvervsstyrelsen, flexbolig.nu, Boligsiden.dk.

/ritzau fokus/