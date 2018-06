Brosten blev kastet mod forruden på godstog på Fyn

Odense. En chokeret lokomotivfører måtte fredag formiddag bringe sit godstog til standsning, da to brosten ramte forruden ved Nørre Aaby på Fyn.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Stenene gik ikke igennem den robuste rude, og lokomotivføreren kom således ikke til skade ved hændelsen.

Der er ingen bro over banelegemet på det sted, hvor stenene blev kastet mod godstoget, så lokomotivføreren formoder, at gerningsmanden eller -mændene har opholdt sig på taget af en skole, der ligger ved siden af jernbanen.

»Det kom oppefra, så jeg tænker, at det må komme fra taget af skolen,« siger føreren af toget, Kaj Aage Holdt til Fyens Stiftstidende.

Efter episoden kontaktede han Banedanmark, og Banedanmark skulle efterfølgende have meldt sagen til politiet.

Ritzau har forsøgt at få anmeldelsen bekræftet hos Fyns Politi, men uden held, ligesom Banedanmark sent fredag ikke har mulighed for at fortælle om sagen.

/ritzau/