Britisk politi efterforsker russisk dødsfald som drab

Det britiske politi meddeler ifølge Reuters, at russeren Nikolaj Glusjkovs død i Storbritannien nu vil blive efterforsket som drab. Hans død var ifølge politiet forårsaget af kvælning.

Glusjkov, der blev 68 år, arbejdede sammen med den afdøde russiske milliardær Boris Beresovskij.

Russiske efterforskere undersøger også Glusjkovs dødsfald.

Ruslands efterforskningskomité meddeler samtidig, at den indleder en efterforskning af nervegiftangrebet på den tidligere dobbeltspion Sergej Skripals datter i Storbritannien.

Komitéen, der tager sig af de alvorligste former for forbrydelser, er parat til at arbejde sammen med de britiske myndigheder, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Efterforskningskomitéen siger, at datteren til Sergej Skripal, Julia, er russisk statsborger.

En russisk efterforskningsekspert siger i en kommentar til britiske medierapporter, at det er muligt, at nervegiften kan være blevet anbragt i datteren Julias kuffert, inden hun forlod Moskva.

Næstformanden for den russiske antiterrorenhed Task Forces veteranforening, Alexei Filatov, der har fremsat udtalelsen, siger, at selv om nervegiften var i Julia Skripals kuffert, så betyder det ikke, at man kan drage konklusioner om, hvem der stod bag angrebet.

»Men jeg tror klart, at det er muligt at medbringe en kemiske gift i ens bagage,« siger han i en kommentar til en artikel i den britiske avis The Daily Telegraph.

