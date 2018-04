Britisk monark: Denne gave får jeg ofte

Det er ofte den samme gave, som dronning Elizabeth modtager, når hun fylder år, afholder store begivenheder eller deltager i offentlige arrangementer.

Det fortælle den 91-årige britiske monark i en ny tv-dokumentar, hvor hun bliver interviewet af den jævnaldrende tv-vært David Attenborough.

Dokumentaren har fået titlen "The Queen's Green Planet" ("Dronningens grønne planet", red.), og det er også grønne gaver, som dronningen som regel modtager, fortæller hun i programmet ifølge Hello! Magazine.

Læs også Disse europæiske monarker er i familie med hinanden

Her forklarer hun, at hun ikke er den nemmeste at købe gaver til, hvilket David Attenborough giver hende ret.

»Det kunne jeg forestille mig, svarer han på dronningens udtalelse,« hvortil hun svarer:

»Selvfølgelig har de sagt: "Nåh, men så lad os bare give hende en plante",« siger regenten humoristisk, som tilføjer, at hun ofte bliver givet roser.

I dokumentaren afslører dronning Elizabeth også, at hun har plantet et træ for hvert af sine fire børn, og at hendes elskede corgi-hunde hader kastanjer på grund af deres stikkende skal.

"The Queen's Green Planet" bliver sendt 16. april på britisk tv.

/ritzau/