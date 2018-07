Brandmand mister livet i ulykke ved markbrand

Aarhus. Under slukningen af en markbrand ved den lille by Tåstrup har en brandmand torsdag mistet livet.

Det oplyser TV2 Østjylland.

- Jeg kan bekræfte, at en 41-årig brandmand har mistet livet ved en ulykke under slukning af en markbrand, siger vagtchef Jørn Lindhardt fra Sydøstjyllands Politi til Ritzau.

Brandmanden blev dræbt, da en tankvogn bakkede og kørte hen over ham.

Branden, der nu er slukket, opstod ved Tåstrupvej lige på grænsen mellem Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune, skriver TV2 Østjylland på sin hjemmeside.

Formanden for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, siger i en udtalelse, at "det er med dyb sorg, at vi her til aften har konstateret, at en kollega har betalt den ultimative pris under sin indsats for at redde liv og værdier for os alle".

- Vore tanker er hos vores afdøde kollegas familie og nærmeste, og alle kvinder og mænd i det danske beredskab takker betingelsesløst og med stolthed for at have været på hold med ham, hedder det videre i udtalelsen.

Jarl Vagn Hansen understreger, at naturbrande er en vanskelig logistisk operativ indsats. De omfatter meget mandskab og materiel, som ofte må flyttes hurtigt rundt i området for at fange ilden.

- Det er derfor desværre en risiko, at indsatsfolkene kommer i stor fare. Og det har vi desværre set et skræmmende eksempel på her til aften, udtaler formanden for Danske Beredskaber.

