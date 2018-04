Brandmand får syv år for mange påsatte brande i Nordjylland

En tidligere brandmand, der var ansat på deltid, straffes torsdag med fængsel i syv år for en række påsatte brande i og omkring Fjerritslev i Nordjylland i efteråret 2016.

Vestre Landsret har skærpet straffen i forhold til byrettens dom, som lød på fængsel i fem år.

Denne gang er han blevet fundet skyldig i at have sat ild til et hus med stråtækt tag på Thistedvej i Fjerritslev. Beboeren, en kvinde på 87 år, måtte reddes ud. Hun var udsat for overhængende fare.

Henrik Kjær Christensen, der er 35 år, var tiltalt for 27 påsatte brande i det lokalområde, hvor han er vokset op.

Læs også Fritidsbrandmand er tiltalt for 33 brandstiftelser

I byretten blev han i første omgang fundet skyldig i at have påsat 18 af brandene. Han havde anket dommen og krævede frifindelse i landsretten. Her er han imidlertid dømt for 19 tilfælde.

I mange situationer var det affaldscontainere og halmballer, der blev sat ild til. Men der var også to tilfælde, hvor mennesker var i fare, og den ene sag drejede sig om den ældre kvinde på Thistedvej.

Beviserne består blandt andet i videoklip fra overvågningskameraer og oplysninger om Henrik Kjær Christensens telefon, fremgår det af referatet på rettens hjemmeside.

I byretten forklarede han, at det var tilfældigt, at hans telefon blev registreret på master nær gerningsstederne.

Under en personlig krise begyndte han at drikke massivt. Ofte røg han på spritture ud i det blå. Og det måtte være i den forbindelse, at hans telefon var blevet registreret, har han forklaret.

Oveni fængselsstraffen har Vestre Landsret også frakendt ham retten til at virke som brandmand indtil videre. Desuden skal han betale erstatning.

/ritzau/