Brand er slukket men udvikler stadig farlig røg

En brand i en transformatorstation i Hove ved Smørum udvikler farlig røg, og folk i området skal søge indenfor.

Det oplyser Frederiksborg Brand og Redning i en beredskabsmeddelelse.

Ifølge Nordsjællands Politi fik man alarmen om branden ved 17-tiden. Da udviklede den en kraftig røg, der dog steg lige til vejrs og ikke udgjorde nogen fare.

Frederiksborg Brand og Redning har fået hjælp fra en lang række beredskaber til at bekæmpe branden. Det drejer sig blandt andet om Beredskab Øst, Beredskabstyrelsen Sjælland og Hovedstadens Beredskab.

Branden er kort før klokken 19.30 slukket, men brandfolkenes arbejde er ikke slut.

»Vi er ved at køle en tank med en masse olie ned. Der har ikke været brand i tanken, men den er blevet varmepåvirket,« fortæller indsatsleder René Bech fra Frederiksborg Brand og Redning.

Det betyder, at beboere i Hove By, Lunden og på indfaldsvejene til Hove By og Lunden må væbne sig med tålmodighed, før de igen kan lukke op for døre og vinduer.

Ifølge Ørsted får branden ikke betydning for elforsyningen i området.

/ritzau/