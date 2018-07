Borgerforslag vil afskaffe Sundhedsplatformen: »Når man har lavet alle registreringer, kan man dårligt genkende patienten«

På seks dage har et borgerforslag om etableringen af ét fælles system til elektroniske patientjournaler fået over 3.000 stemmer. Manden bag forslaget håber, at det bliver et farvel til den omdiskuterede sundhedsplatform.