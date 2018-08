Boligpriser og svære jobudsigter sender København ned bag London, Stockholm og Amsterdam

For blot to år siden lå København på en 27. plads over de bedste universitetsbyer i verden. Nu er landets hovedstad dumpet ned ad listen. De Radikale i hovedstaden foreslår, at man indfører en decideret studiebyspolitik – der tegner sig et flertal for forslaget.