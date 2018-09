Boligmarkedet tøver: Vær kritisk over for udbudsprisen

. Efter en lang periode, hvor boligmarkedet har taget det ene ryk efter det andet opad, så begynder der at være lagt op til forandringer.

Markedet tøver og er lidt mere uforudsigeligt end tidligere.

Det vurderer både boligøkonomisk rådgiver Jørgen Munksgaard Rasmussen fra Bolius og købsmægler Thomas Boe.

- Lige nu står vi i en situation, hvor markedet måske er ved at skifte en lille smule gear, men hvor det stadig er sælgers marked. Det er lige nu, man skal tænke sig om, hvis man vil købe, fortæller køberrådgiver Thomas Boe fra Købsmæglerne.

Hos Købsmæglerne oplever de, at markedet begynder at te sig knap så aggressivt efter en lang årrække med konstant stigende salgspriser.

Det slår dog ikke straks igennem, når markedet sætter farten ned, og derfor er rådet, at man husker sin kritiske sans, hvis man overvejer at købe bolig.

- Når markedet skifter gear, er der en forskudt proces. For mæglerne, som tager boligerne til salg, opererer på den dagsorden, de havde i går, siger Thomas Boe og forklarer:

- Der er man typisk et halvt til et helt år om at opfatte de nye signaler i markedet. Så der kommer ofte et rum, hvor man har et større og større hul fra udbudspris til salgspris.

Derfor lyder rådet til dem, der overvejer at købe i den nærmeste fremtid, at salgsprisen bliver betragtet med de kritiske briller. Jo mere markedet går i stå, jo større chance er der for at forhandle prisen.

- Lige nu skal man kigge sig for og forholde sig kritisk, for der vil fortsat blive opereret med udbudspriser af det marked, vi havde i går. Så man skal ikke nødvendigvis tage udbudsprisen for gode varer, siger Thomas Boe.

- Det går fra at være 100 procent sælgers marked til lige så stille at bevæge sig lidt mere over i købers marked. Der bliver lidt længere salgstider, lidt større afslag, og prisstigninger bliver afdæmpet lidt, siger han.

Han råder til at holde øje med liggetider og salgspriser i det område, man kigger på. Hvis liggetiden langt overstiger den gennemsnitlige for området, så er det et godt udgangspunkt for forhandling.

- Så er der noget, der indikerer, at prisen er forkert, siger Thomas Boe.

Historien har vist, at boligmarkedets udsving ikke er sådan lige at forudse. Men hvis man tror, at farten er ved at blive sat ned, så er der i hvert fald ikke nogen grund til at gøre noget forhastet.

Sådan lyder rådet fra Jørgen Munksgaard Rasmussen, som er boligøkonomisk rådgiver hos Bolius.

- Så kan man bare vente og for eksempel sætte turbo på sin opsparing. Så kan man måske slippe for boliglånet i banken og lægge en udbetaling på måske 21 procent, siger han.

Man kan låne 80 procent af købsprisen på en ejerbolig hos et realkreditinstitut til en fordelagtig rente.

Minimum fem procent af prisen skal man selv lægge i udbetaling, og de resterende procent vil ofte blive dækket af et banklån til en langt højere rente end hos realkreditinstituttet.

Men hvis man kan spare nok op, kan man skære ned på det dyre banklån.

- Hvis man selv vil betale så meget, at man helt undgår banklånet, så skal man betale 21-22 procent af købsprisen, for på realkreditlånet ligger der også nogle omkostninger, som man som regel smider ind i banklånet, forklarer Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Mindre kan dog også sagtens gøre det, og alt, hvad man kan lægge selv, er godt givet ud, tilføjer han.

- Det er boliglånet, der er en dyr affære, siger den boligøkonomiske rådgiver.

/ritzau fokus/