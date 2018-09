Boligkøb: Den rigtige beliggenhed holder prisen bedst

Lejebolig er penge ud ad vinduet. Fast ejendom er en god investering. Det får man ofte tudet ørerne fulde af.

Men boligmarkedet tager ikke længere helt de samme kvantespring som tidligere. Så hvilke overvejelser skal man gøre sig, hvis man gerne vil sikre sig, at boligkøbet er en god investering?

»Som udgangspunkt mener jeg ikke, at man skal købe en bolig som investering, man skal købe den for at bo der.«

»Men når det så er sagt, kan man jo lige så godt gå efter den bedst mulige investering og gardere sig så godt økonomisk, som man kan,« siger Jørgen Munksgaard Rasmussen.

I forhold til at tage sine forholdsregler rent økonomisk, så lyder den boligøkonomiske rådgivers råd måske lidt bagvendt: Du skal passe på med at købe for billigt.

Men der er en mening med galskaben.

»Man skal hellere købe en mindre bolig med en god beliggenhed til en relativt høj pris end en bolig med en dårlig beliggenhed med et højt boligareal til en lav pris,« siger han.

Det har nemlig betydning for, hvordan du er stillet, hvis boligmarkedet går nedad, og du måske vil sælge.

»Det hænger sammen med, at de attraktive boliger er lettere at sælge og handle, hvis det kommer til nedgangsperioder. De holder også prisen bedre. Man skal ikke bare købe det billigste,« siger Jørgen Munksgaard Rasmussen.

Også Thomas Boe, som er køberrådgiver hos Købsmæglerne, slår ned på beliggenheden som en vigtig faktor på den lange bane.

Og han oplever faktisk, at det typisk er her, der bliver gået på kompromis.

»Rigtig mange unge familier, som gerne vil købe et hus, bliver presset ud af storbyen. Man er ikke parat til at gå på kompromis med huset, og så kommer man til at gå på kompromis med beliggenheden,« siger Thomas Boe.

Han mener dog, at det investeringsmæssigt kan være farligt at gå på kompromis med beliggenheden.

»Det kan være en dyr løsning i det lange løb. Fordi værdistigningerne vil set over de næste 10-15 år helt sikkert være større i byer som København og Aalborg end de små byer omkring,« siger Thomas Boe.

Der kan dog også være prisstigninger at hente i forstæderne. Det viser de seneste års stigninger i forstæderne med stor tydelighed.

Men værdistigningen er ikke nær så sikker, siger køberrådgiveren.

»Lige i øjebliksbilledet kan vi se, at det sidste år eller to har byerne ude omkring storbyerne fået et løft, og det har givet tro på, at der også er en fremtid for det.«

»Men på den lange bane vil det altid være i storbyerne, at man har den sikre investering,« forklarer Thomas Boe.

/ritzau fokus/