Børnepsykolog: Forbud mod tøj lærer børn ingenting af

At have eller ikke at have en T-shirt med Spiderman og en glimmerkjole med en Disney-prinsesse.

Det er en del af livet at blive jaloux og drømme om at have noget, som andre har. Derfor er der en væsentlig læring for børn i at opleve sådanne konflikter allerede i børnehaven.

Det siger børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.

Hun mener, det er en rigtig dårlig beslutning, at en børnehave i Hjørring har lavet et forbud mod, at børnene må gå i tøj med print, fordi det skaber konkurrence børnene imellem.

Flere medier har bragt historien om, at børnehaven Mikael i Hjørring har lavet forbuddet. Formålet er at give børnene en mere harmonisk hverdag, har børnehavens leder, Line Jensen, fortalt til TV2 Nord.

»Vi kan se, at det nemt bliver en konkurrence blandt de 3 til 6-årige om, hvem der har det sejeste eller smukkeste tøj på, og derved også en udskillelse af de børn, der ikke har 'det rigtige' tøj på.«

»Og det gælder både drenge og piger.«

Men ifølge Margrethe Brun Hansen løser et forbud intet.

»Ved at lave et forbud, der løser du jo ikke opgaven. Det er en rigtig dårlig idé. For hvad lærer de af det? De lærer ingenting.«

»Den dag de skal i skole, der vil de jo også blive præsenteret for det. Så vi kan ikke leve i en isoleret verden, hvor der ikke er nogen, som er jaloux.«

»Det er en del af livet. Og vi skal klæde dem på til livets skole, som jo er, at når de kommer i skole, står de over for samme konflikter. Derfor burde vi give dem nogle redskaber til, hvordan de skal tackle det,« siger hun.

