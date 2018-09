Børnenes minister om puttemiddage: »De unge er gamle nok til at tage ansvar for deres handlinger«

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) kritiserer det omtalte fænomen puttemiddage på danske gymnasier og mener, at de unge skal tage ansvar for at skabe et sundt socialt fællesskab. Hun opfordrer også forældre til at engagere sig i både børns og unges brug af nettet og sociale medier.