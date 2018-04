Bjarne Reuter er igen danskernes absolutte biblioteksfavorit

Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler fredag 179,3 millioner kroner i bibliotekspenge. Pengene går til i alt 10.497 personer, hvis værker kan lånes på landets biblioteker.

Det er forfattere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere og komponister. Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Øverst på listen over de forfattere, som danskerne hyppigst hiver ned fra bibliotekernes hylder, er Bjarne Reuter. Den danske forfatter skriver både til børn og voksne og står blandt andet bag »Busters Verden«, »Zappa« og »Når Snerlen Blomstrer«.

Bjarne Reuter får 729.197,62 kroner i bibliotekspenge for sine mange udgivelser.

I år udbetales for første gang også bibliotekspenge for e-bøger og netlydbøger. I alt 3423 personer modtager biblioteksafgift for den slags udgivelser.

Det glæder kulturminister Mette Bock (LA).

»Jeg er meget tilfreds med, at vi nu for første gang udbetaler biblioteksafgift til blandt andet forfattere af e-bøger og netlydbøger, for når stadigt flere af os læser litteratur i netop disse formater, giver det god mening, at biblioteksafgiften afspejler den udvikling.«

»Og så er jeg glad for at se, at den nye udbetalingsgrænse betyder, at flere end 2000 flere personer får del i bibliotekspengene i forhold til sidste år. Det viser, at justeringen af udbetalingsgrænsen virker helt efter hensigten,« siger hun i pressemeddelelsen.

/ritzau/