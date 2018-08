Billede af dansk betjent og niqabklædt kvinde går verden rundt

Et billede af en kvinde i niqab, der krammer en betjent, er gået verden rundt.

Billedet er taget af Reuters-fotograf Andrew Kelly, der onsdag 1. august var til stede under demonstrationen mod tildækningsforbuddet på Nørrebro i København. Billedet bringes blandt andet af den amerikanske avis The New York Times og af den internationale arabiske avis Asharq Al-Awsat.

»Det her er ikke det Danmark, vi kender. Jeg kan ikke gå ud, når jeg vil.. Jeg har børn, hvordan skal jeg hente dem fra bussen og skolen og toget?,« spørger den 37-årige kvinde Ayah, der kun står frem med fornavn, ifølge Reuters.

En betjent taler med 37-årige Ayah under demonstrationen mod tildækningsforbuddet på Nørrebro onsdag 1. august 2018.

Omkring 1.300 mennesker protesterede onsdag imod maskeringsforbuddet med alle midler. Kvinder med falsk skæg og mænd i fjollede masker var gået sammen om at forsvare de niqabklædte kvinder mod mulige bøder. Tager man frihedsrettigheder fra en minoritet, kan man tage dem fra alle, sagde en kvinde i blå elefanthue til Berlingskes journalist under demonstrationen.

»Det er bare absurd. Jeg kan ikke gøre de ting, jeg elsker at gøre, mere. Jeg kan ikke gå på museum og på stranden. Jeg kan ikke gå ud og tage billeder. Jeg bliver en fange i mit eget hjem. Men jeg foretrækker at være en fange i mit eget hjem frem for at tage min niqab af,« siger Ayah til Reuters.

Formand for politiforbundet, Claus Oxfeldt, kender ikke historien bag billedet af betjenten og Ayah, men han glæder sig over det.

»Det viser mennesket bag, og at vi har et politi i øjenhøjde med borgerne,« siger han.

Claus Oxfeldt forestiller sig, at Ayah er usikker på, hvordan fremtiden bliver, og at hun bliver trøstet af betjenten.

37-årige Ayah tørrer øjnene, da Reuters-fotograf Andrew Kelly besøger hende i hendes lejlighed inden demonstrationen mod tildækningsforbuddet onsdag 1. august 2018.

»Det, synes jeg, er fint, for det viser, at vi har et politi, man også kan søge trøst hos. Og sådan er politiet. Jeg kan faktisk blive overrasket over, at billedet fylder så meget, for politiet er generelt i god dialog med befolkningen hver dag,« siger han.

Han mener, der er en fejlagtig opfattelse af, at der er en konfrontation mellem politi og borger.

Maskeringsforbuddet trådte i kraft 1. august, men politiet havde på forhånd meldt ud, at demonstranterne onsdag fik lov at dække sig til for at vise deres utilfredshed med forbuddet.