Bilist flygter efter at have ramt fodgængere midt i København

To tilsyneladende tilfældige fodgængere blev ramt, da en bil tirsdag aften kørte over for rødt, ramte en taxa og derfor fortsatte op på fortovet på Gothersgade ved Kongens Nytorv i Københavns indre by.

Efterfølgende er bilisten flygtet fra stedet.

Det oplyser Københavns Politi, som leder efter flugtbilisten.

- Den rammer en hyrevogn. I forbindelse med at den påkører hyrevognen, kommer den op på fortovet, hvor den rammer to tilfældige fodgængere, siger vagtchef Henrik Stormer ved Københavns Politi.

Ifølge politiet var det føreren af en BMW, som ramte taxaen og fodgængerne.

Efter ulykken har politiet været massivt til stede ved Kongens Nytorv. Flere patruljevogne er på gaden, og der er afspærringer sat op.

Politiet har kort før klokken 23 ingen oplysninger om tilstanden hos de påkørte personer. Heller ikke taxachaufførens tilstand er kendt.

/ritzau/