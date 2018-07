Bilferie: Tænk som tyven og undgå indbrud

Ferien kan tage en kedelig drejning, hvis man har været væk fra bilen i et splitsekund, men kommer tilbage til en knust rude, stjålen bagage eller en bil, som slet ikke er der.

Og selv om man ikke kan gardere sig helt mod indbrud, er der ting, du kan gøre for at gøre arbejdet mere vanskeligt for tyven.

Som det første skal du tænke over, hvor du parkerer bilen, forklarer Helle Brasch, der er jurist i FDM.

»Helt generelt er det en god idé at bevare den sunde fornuft og parkere et sted, hvor der er oplyst, og hvor man kan se bilerne,« siger hun.

For det kan godt være, at et stort træ giver skygge, men det giver også indbrudstyven fred og ro til at dirke bilen op eller knuse en rude.

Det er også vigtigt, at du fjerner synlige værdier og kigger på bilen gennem tyvens øjne, før du går fra parkeringspladsen.

»Så man siger: Ligger der noget som helst inde i bilen, som kan være attraktivt? Eller ligger der noget tøj, hvor nogen kan tænke, at der ligger noget spændende under?,« siger Helle Brasch.

Fjern også tæpper og jakker fra bagsædet, og lad eventuelt handskerummet stå åbent, så det er tydeligt, at der ikke ligger værdier gemt.

»Hvis man er potentiel tyv og kigger ind i en bil, kigger man jo i første omgang efter det, der synligt måtte være attraktivt. Men derudover kigger de også på, om noget kunne være lagt hen over noget attraktivt,« siger Helle Brasch.

Vejhjælpsselskabet SOS International opfordrer desuden til, at du er særligt opmærksom på at låse bagagerummet, da mange tyverier sker derfra.

Og træk i håndtaget, før du forlader bilen, så du er sikker på, at den er låst, understreger Helle Brasch.

»For vi ved, at der findes relativt billige værktøjer, som kan forstyrre de signaler, som bliver sendt fra en fjernbetjening til en billås. Så man tror, bilen er låst, men i virkeligheden bliver den låst op,« siger hun.

Fakta: Tyverisikring af bilen - Fjern gps, tablets, tasker og synlige værdier. - Lad handskerummet stå åbent, og fjern gps-holder og smartphone-ladere, som kunne indikere, at der ligger gemte værdier. - Hvis du er nødt til at parkere med bagage i bilen, så sørg for, at bagagen ikke er synlig. - Tjek en ekstra gang, at dørene er låste. - Lås også bilen, selv om I sidder lige ved siden af på en rasteplads. - Efterlad aldrig vigtige papirer i bilen. Kilder: Helle Brasch, Det Kriminalpræventive Råd, SOS International. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

SOS International opfordrer også til, at du hjemmefra tjekker, at alle bilens låse fungerer, som de skal.

Der er også vigtigt, at du altid tager registreringsattest, pas og forsikringspapirer med fra bilen, når du forlader den, forklarer Helle Brasch.

For selv om du kan tænke, at papirerne bor trygt i handskerummet, spænder du ben for dig selv, hvis du lader dem ligge.

»Og har man taget den komplette registreringsattest med, har tyven jo alle muligheder for at få bilen omregistreret til en ny ejer. Så hvis både bil og registreringsattest er væk, er man altså på den,« forklarer hun.

Som en sidste ting skal du være opmærksom på tricktyve, som særligt er et tilbagevendende problem i det sydlige Europa, siger Helle Brasch.

De optræder på motorvejen eller rastepladser, hvor de afleder din opmærksomhed. Og mens du har travlt med at tale med dem eller kigge på den angivelige skade på baghjulet, snupper de en taske fra forsædet.

»Så selv om man spiser frokost på en rasteplads og kan se sin bil, så lås den stadigvæk. For der skal ikke ret mange sekunders uopmærksomhed til, før nogen kan nå at stikke hånden ind og grabse noget,« siger hun.

/ritzau fokus/