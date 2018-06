Biler stoppet på Storebæltsbroen efter mulig barnebortførsel

København. Tidligt søndag har politiet stoppet alle biler, der var på vej mod Fyn fra Sjælland over Storebæltsbroen.

Det skyldes en sag om "en mulig barnebortførsel", oplyser vagtchefen fra Københavns Politi.

- For at være sikker på, at vi kom godt fra start, så anmodede vi de øvrige politikredse for at være sikre på, at denne her mulige bil, som vi gerne ville have fat i, ikke forlod Sjælland, siger han.

- Men vi har stoppet den del af indsatsen igen, og nu skal en god gammel efterforskning godtgøre, hvad der egentlig er i sagen, siger han.

Ifølge politiet kan det være uenigheder om forældremyndighed, der ligger til grund for sagen.

- Det er begge forældre, der er involveret. Der er ingen grund til at tro, at barnet lider overlast. Men i den indledende fase er vi nødt til at gøre det stort. Så kan vi altid gøre det mindre, siger han.

Den bil, som politiet holdt øje med, blev dog ikke opdaget i at forsøge at forlade Sjælland.

Vagtchefen ønsker ikke at komme nærmere omstændighederne.

/ritzau/