Betjente bevogter Tivoli: Politiet undersøger »mistænkelige forhold« flere steder i København

To politiaktioner er søndag aften i gang i det centrale København.

Det bekræfter Københavns Politi over for BT.

Politiet er talstærkt til stede i Kødbyen på Vesterbro samt i Tivoli i indre København.

Tidligere på dagen søndag var politiet også til stede på Hovedbanegården, hvor man undersøgte et såkaldt mistænkeligt forhold, og over for BTs medarbejder, der befinder sig i Tivoli, bekræfter en betjent på stedet, at aftenens seneste politiaktioner har forbindelse til de tidligere politiundersøgelser.

Københavns Politi vil på nuværende tidspunkt dog ikke komme nærmere ind på, hvad aktionerne drejer sig om. Ifølge DR Nyheder vil politiet dog inden længe udsende en pressemeddelelse om aktionerne.

Ifølge BTs medarbejder på stedet bevogter samlet set 12-15 politibetjente samtlige Tivolis indgange, hvor de har placeret sig ryg mod ryg, så de kan holde øje med Tivoli såvel som området omkring.

Desuden har Københavns Politi betjente inde i selve Tivoli, som trods aktionen har åbent som normalt.

Over for DR Nyheder siger vagtchef ved Københavns Politi, Michael Andersen:

»Vi fik en anmeldelse i eftermiddag og er til stede flere steder, men jeg kan ikke sige, hvad de mistænkelige forhold handler om.«

Artiklen opdateres løbende...