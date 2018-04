Beskidt børneværelse? Så tit skal legetøjet rengøres

København. Børneværelser bugner af bamser, bondegårdsdyr og byggeklodser, men legesagerne kan ligesom andre ting i hjemmet potentielt udgøre en smittekilde, hvis ikke man rengør dem regelmæssigt.

Smitten kan især stamme fra norovirus, der medfører diarré og opkast, og stafylokokker, der blandt andet kan give hudinfektioner som bylder og børnesår, forklarer overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen fra Statens Serum Instituts Central Enhed for Infektionshygiejne.

- Legetøj skal som minimum gøres rent, når der er madrester og synligt snavs, snot eller spyt på, for ellers har eventuelle mikroorganismer noget at leve af og formere sig i.

- Rengøring fjerner en del af det, virus sidder i, siger Elsebeth Tvenstrup Jensen.

Synlige belægninger fra fedtfingre og sekret skal helst fjernes med det samme.

Kør en klud over legetøjet med miljøvenligt, svanemærket sæbe af samme type, som man ville vaske spiseservice som skeer og gafler i, råder sundhedsplejerske Helen Lyng Hansen, indehaver af netsundhedsplejersken.dk.

- Man skal tænke på, at det, man rengør med, skal være i orden, for børn putter ting i munden, siger hun.

Plastiklegetøj og lignende, der kan tåle at komme i opvaskemaskinen, bør vaskes dér, mens bamser, nusseklude og tøjdyr kan puttes i vaskemaskinen.

Vasker man legetøjet i hånden, er det begrænset, hvor varmt vandet kan være.

Vaske- og opvaskemaskiner kan vaske ved langt højere temperaturer, og jo højere temperatur jo bedre, understreger Elsebeth Tvenstrup Jensen.

- Vasker man ved 80 grader og derover, dør både stafylokokker og norovirus.

- Nogle gange kan lavere temperaturer klare det - 60 grader kan slå de fleste mikroorganismer ihjel. Stafylokokker kan overleve op til omkring 58 grader, men norovirus kan overleve helt op til 70 grader, forklarer hun.

Derfor bør legetøjet vaskes oftere under sygdomsperioder, tilføjer Helen Lyng Hansen.

- Rengøring af legetøj handler om at nedsætte risikoen for at blive syg, for det kan hurtigt blive en smittekilde mellem børn og mellem børn og voksne, siger hun.

Også når børnene har haft kammerater på besøg eller taget legesagerne med i børnehaven, kan man overveje at give legetøjet en vask efterfølgende, eventuelt under sygdomsperioder.

Tåler legetøjet ikke at komme i vaske- eller opvaskemaskinen, kan tid også gøre noget mod virusser, hvis legetøjet er tørret over med en sæbeklud, forklarer Elsebeth Tvenstrup Jensen.

- Stafylokokker og norovirus kan overleve i måneder, men hvis legetøjet er nogenlunde rent, dør de fleste mikroorganismer over tid.

- Man kan også lægge legetøjet ud i solen. Nogle virusser og bakterier kan ikke tåle solens uv-stråler og udtørring, siger hun.

Fakta: God hygiejne

- Håndvask er uhyre vigtigt for at mindske smitterisikoen, så lær børnene at vaske hænder hyppigt, blandt andet inden spisning og efter toiletbesøg.

- I institutioner tilrådes det, at legetøj vaskes grundigt mindst en gang om måneden.

- Sikr, at bamser, tøjdyr og nusseklude kan vaskes, inden du køber det.

- Sørg for regelmæssig udluftning. Mikroorganismer trives i dårligt indeklima.

- Lad ikke et raskt barn lege med et sygt barns legetøj.

- Vaskes legetøjet i vaskemaskinen, så put sagerne i en stofpose.

Kilder: Rådet for Bedre Hygiejne, Helen Lyng Hansen, Sundhedsstyrelsen.

/ritzau fokus/