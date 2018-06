Berlingskes topchef: »Man kaster guld på gaden«

I nat landede regeringen og Dansk Folkeparti en medieaftale fra perioden 2019 til 2023. En aftale, der er meget fokuseret omkring DR og licensen, men også indebærer at flytte Radio24syv fra København til et sted vest for Storebælt.

Overordnet betyder det, at hovedsædet flyttes til et endnu ukendt sted, hvor der etableres studiefaciliteter. Udgangspunktet er, at mindst halvdelen af de redaktionelle medarbejdere, inklusive freelancemedarbejdere, samt alle administrative medarbejdere skal være ansat vest for Storebælt.

Berlingskes direktør, Anders Krab-Johansen, er generelt glad for den aftale, som politikerne er blevet enige om, men slår ned på aftalen om Radio24syv, der efter hans mening mister sit grundlag for at kunne være en kvalitetsradiokanal.

»Den aftale, der er lavet om Radio24Syv, er noget politisk miskmask. Man har brugt mange år på at opbygge en kvalitetsradiostation, hvor grundlaget nu bliver ændret fuldstændigt. Jeg forstår ikke sådan en lemfældig omgang med penge. Man kaster guld på gaden,« siger Anders Krab-Johansen.

Et af de punkter, Anders Krab-Johansen er særligt begejstret for, er den aftale, der omhandler vilkårene for digitale nyhedsmedier.

De digitale nyhedsmedier får bedre vilkår ved, at de fremover vil blive momsfritaget på samme måde, som trykte nyhedsmedier er i dag. Det er positivt, at man ligestiller medierne på den måde, siger Anders Krab-Johansen.

Derudover er stramningen af DR også et punkt, der vækker begejstring.

»Jeg er glad for, at man får slået ring om DR, så det bliver reduceret i størrelse. Men jeg er dog ikke glad for, at man stiller så mange præcise krav til DR. Det er jeg nervøs for, og det burde man overlade til ledelsen,« siger Anders Krab-Johansen og tilføjer, at den politiske regulering af medierne med denne aftale er bedre, end den var før.