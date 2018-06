Berlingskes magtanalyse: Sådan har vi gjort

Berlingskes Magtanalyse 2018 er lavet med hjælp fra et ekspertpanel bestående af blandt andre nuværende og forhenværende politikere, erhvervsfolk, kommentatorer og redaktører.

Panelet har fået en bruttoliste med 155 navne på magtfulde danskere, udvalgt af Berlingske med udgangspunkt i blandt andet tidligere magtanalyser, nyhedsmedier og erhvervsdatabaser. 58 paneldeltagere har svaret i perioden 14. til 24. maj.

Panelet er blevet bedt om at markere ud for hver enkelt person, hvilken magt de tillægger den pågældende. Bedømmelsen er foretaget på en skala fra et til syv, hvor et gives til en person med meget begrænset magt, og syv gives til en person med meget stor magt.

Den samlede score for hver person beregnes som et simpelt gennemsnit af karaktererne. De 100 personer, der har opnået højest score, udgør top 100-listen.

Respondenterne er blevet bedt om at foretage deres vurdering ud fra følgende definition af magt: Magt er muligheden for indflydelse på det danske samfunds udvikling.

Her er paneldeltagerne