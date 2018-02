Berlingske forsøgte at finde »en slapper« i Folketinget: Findes de?

Det hele begyndte egentlig i søndags, hvor finansminister og Venstres næstformand, Kristian Jensen, blev interviewet i Berlingske. Han er ked af sit image, fortalte han hjemme fra sit hus i Lind.

»Jeg synes, at mine holdninger på udlændingeområdet bliver karikeret af nogle. Som om jeg er en slapper, der ikke er tilhænger af en fast udlændingepolitik,« sagde finansministeren.

Slapper? Uha, uha. Ordet klinger næsten af judas eller endnu værre – en politisk korrekt laden-stå-til. I hvert fald hos nogle. Så jo før Kristian Jensen kan slippe af med det image, jo bedre.

Dagen efter fortsatte flugten fra slapperfløjen. En, der præsenterede sig som »Morten«, havde noget på hjerte i en helsidesannonce i avisen. »Kære dansker« hed overskriften. Så var vi i øjenhøjde. Af billedet kunne man se, at det var den radikale leder, Morten Østergaard, der havde noget at sige. I mere end et årti er han blevet kaldt »halal-hippie« og har kæmpet mod selvudnævnte strammere fra Kjærsgaard til Støjberg, fortæller han.

»Men nu er det slut, jeg gider ikke mere,« skriver den radikale leder, som »elsker Danmark«, men ikke bryder sig om »grøftegraveri« og »symbolpolitik«.

Jensen vil ikke være slapper og Østergaard ikke halal-hippie. Og Mette Frederiksen vil heller ikke beskyldes for den slags. Samme mandag fremlagde den socialdemokratiske formand et udlændingeudspil, som er kaldt »historisk stramt«.

Onsdag præsenterede regeringen, DF og Socialdemokratiet så nye stramme regler for familiesammenføring, der ifølge Støjberg »alt andet lige« vil betyde færre familiesammenføringer til Danmark.

Stem på en slapper - kan man det?

Så hvor går man hen som vælger, hvis man gerne vil have det hele lidt mindre stramt? Er der overhovedet slappere og halal-hippier tilbage i det Folketing, som Morten Østergaard i sin annonce kalder for »dukketeateret«. Jeg forsøger at finde dem.

Alternativets Josephine Fock er den første, der tager telefonen. Hendes partileder, Uffe Elbæk, sagde i maj 2016, at Danmark sagtens kunne tage 10.000 ekstra asylansøgere, fordi Danmark er et rigt land.

»Det er mangel på selvtillid, hvis vi tror, vi ikke kan klare det,« sagde han og henviste til Sverige, som på et år havde taget imod 160.000 asylansøgere. I dag er Alternativets politik, at Danmark kan tage flere, men at man ikke kan sætte tal på. Er det gået af mode at være slapper, spørger jeg Josephine Fock.

»Det, der er kommet på mode, er ikke at være humanist længere. Det er i nogle kredse blevet et skældsord. Nu skal man bruge ord som realistisk humanist for at kunne begå sig. Og jeg synes stadig, det er vigtigt at være humanist og kere sig om andre menneskers ve og vel,« siger Josephine Fock, som mener, at der er brug for en mere »holistisk tilgang«.

»Jeg ved ikke, hvorfor tendensen er, at vi skal have en strammere og strammere politik. Vi har fået en hårdere tone i forhold til at udskille særlige grupper fra fællesskabet, og det gavner ikke nogen. Heller ikke dem, der taler på den måde,« siger hun.

Det lyder som om, at jeg måske i første forsøg har fundet »en slapper«. Men nej.

»Det handler om at finde løsninger og modeller, der virker, og det med at kalde sig strammer og slapper er nogle mærkelige betegnelser,« siger Josephine Fock.

Negativt ladet at være »slapper«

Mit næste forsøg er hos Enhedslisten. Johanne Schmidt-Nielsen har taget bussen ind til Christiansborg, det er blevet februarkoldt, og den voksende mave gør det besværligt at cykle, fortæller hun. Med vanlig skarphed skyder hun mit projekt ned. Faktisk tror hun slet ikke, at det vil lykkes mig at finde en slapper.

»Hverken slapper eller halal-hippie er der vel nogen, der kalder sig selv. Det er negativt ladede ord, der lyder som om, at man bare vil lade stå til, og det er aldrig en god ide,« siger hun.

Men er der så måske en vis forstærket tiltrækning mod hellere at ville være strammer, fordi man mener, at det er det, vælgerne vil have, spørger jeg hende.

»Der går til tider konkurrence i, hvem der kan være mest hardliner på udlændingeområdet. Og for os på venstrefløjen var der nok en periode omkring Muhammed-tegningerne, hvor vi var så bange for at bære brænde til et anti-muslimsk bål, at vi lå for lavt, når det gjaldt om at bekæmpe antidemokratiske holdninger. Debatten var ophedet og unuanceret, men det var en fejl at ligge lavt. Og det er mange år siden, vi forlod den position, heldigvis,« siger hun.

Jeg sender en SMS til den radikale gruppeformand, Sofie Carsten Nielsen, og spørger, om det virkelig er gået af mode at være slapper, når hendes partileder synes, at han skal bruge en hel side i avisen på at fortælle, at han ikke er det og nu søger tilflugt i Vollsmose.

Hun ringer ikke tilbage men svarer på SMS:

»Vi har det mest sådan, at vi ingen vegne kommer med mærkaterne. Heller ikke dem, vi selv har bidraget med at sætte på andre. Det bliver Christiansborg-selvsving. Der er så mange mennesker, der er stået af for længst. Uanset politisk ståsted,« skriver hun.

Min mission om at finde en i Folketinget, som vil vedkende sig at være slapper på udlændingeområdet synes svær – måske umulig. Venstrefløjen vil gerne bare have en nuanceret debat, hvor man koncentrerer sig om de udfordringer, der er. Det samme siger SF’s Holger K. Nielsen. Jeg fanger ham lige efter et gruppemøde. Slapper eller strammer?

»Jeg vil sige, at vi forsøger at være midten. En rationel midte,« svarer han og tilføjer: »Debatten på udlændingeområdet er alt for domineret af symbolpolitik og følelser, og af at nogle har en interesse i at piske en stemning op. I stedet for at betragte det som et politisk problemområde, der skal håndteres som alle andre,« siger han.

Holger K. Nielsen er dybt irriteret over udtrykket »værdipolitik«.

»Jeg får kvalme, når jeg hører ordet, for det handler kun om, hvordan vi skal behandle muslimer. Muslimer over for danskere og danske værdier og så videre. Og så bliver det giftigt, og det vil vi ikke. Vi vil løse de problemer, der er. Kampen mod social kontrol og for kvinders muligheder er jo en fortsættelse af den kamp, vi gennem generationer har taget på venstrefløjen,« siger han.

Den tidligere udenrigsminister og partiformand er dog ikke i tvivl om, at debatten er blevet mere »strammeragtig« sammenlignet med for 30 år siden.

»Og det gælder hele vejen rundt. Men det ligger jo også i forlængelse af nogle problemer, som er meget reelle, og som optager de fleste partier i Europa. Tidligere troede man, at integrationsproblemer med tiden ville løse sig selv. Så forudsætningerne er ændret,« siger Holger K. Nielsen.

Men når det er sagt, så er SF stadig et medmenneskeligt og humanistisk parti. Det er heller ikke mangel på humanistisme, når Socialdemokratiet vil bekæmpe menneskesmuglere og druknedød på Middelhavet, påpeger Holger K. Nielsen.

»Men når man begynder at blande sociale problemer og religion sammen, og det bliver til fremmedfjendskhed, så må vi råbe op.«

Findes slapperne hos de blå?

Måske skal slapperne i virkeligheden findes i blå blok. Jeg ringer til Venstres Jan E. Jørgensen. Han er i Sydkorea, hvor klokken er næsten midnat, da han ringer tilbage. Jan E. Jørgensen var kritisk over for både Inger Støjbergs berømte og berygtede kage, der fejrede udlændingestramning nummer 50 og burkaforbuddet, som nu er et tildækningsforbud. Og han skrev »WTF?« (What the fuck, red.) på Facebook, da partifællen Marcus Knuth samme sted glædede sig over, at det højrepopulistiske parti Alternative für Deutschland havde fået et godt valg i Tyskland.

Men Jan E. Jørgensen synes, at opdelingen mellem strammere og slappere er »fjollet«.

»Jeg står vagt om nogle liberale grundværdier, som jeg ikke synes, man skal gå på kompromis med. Er jeg så slapper, fordi jeg forholder mig stramt til, at Danmark skal være et liberalt samfund?« spørger Jan E Jørgensen.

Han ser både Kristian Jensens ønske om at ændre image og Morten Østergaards fornægtelse af halalhippierne, som et håb om en mere nuanceret udlændingepolitik og en mere nuanceret debat.

»Der har længe stået nogen i hvert sit hjørne og råbt af hinanden. Kunne vi ikke bare få debatten flyttet væk fra de yderfløje og fokusere på de problemer, der er, uden at generalisere eller glemme, at det i store træk på mange felter går den rigtige vej,« siger han og tilføjer:

»Der er nogle, der ikke kan se en kvinde med tørklæde uden at se en ekstremistisk islamist med en bombe i baglommen. Manglen på nuancer er ret ødelæggende,«

Og her ender jagten på Folketingets slappere, der hvor det så ofte ender: At det handler om, hvordan vi taler om tingene. »Slapper« vil ingen have hæftet på sig. Jan E Jørgensen får det sidste ord:

»Der er nogle, som insisterer på en ordentlig tone i debatten – og det kan man kun være enig i - hvorefter de farer frem med voldsomme beskyldninger mod folk, de er uenige med. Det er åbenbart i orden at have en beskidt tone og overfalde dem, der i deres terminologi er de onde racister. Der skal ikke meget til, før debatten bliver skinger.«