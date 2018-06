Berlingske får ny politisk redaktør: »Hun kender Christiansborg ud og ind«

»Jeg glæder mig helt vildt. Det bliver en kæmpe stor opgave for mig, men engang imellem skal man springe ud på dybt vand.«

Sådan lyder det fra redaktør på DR, Pia Glud Munksgaard, der 1. august indtager den centrale rolle som Berlingskes politiske redaktør på Christiansborg.

Her kommer hun til at afløse Kasper Kildegaard, der har ønsket at overgå til stillingen som Berlingskes politiske korrespondent.

Pia Glud Munksgaard er 35 år og kender i forvejen Berlingske indgående, først fra sin journalistiske praktiktid og dernæst - i årene 2011-13 - som bl.a. Business-journalist og politisk reporter på Christiansborg.

Hendes dækning og afdækning dengang af politikernes gøren og laden imponerede Danmarks Radio så meget, at man her headhuntede hende til den politiske redaktion.

I DR Byen har hun siden været hele spektret rundt - fra den digitale politiske journalistik over indslag til både Radio- og TV-Avisen og senest i rollen som en af medigegigantens redaktører.

Nu glæder hun sig til at stå i spidsen for det, som hun betegner som »et stærkt og velfungerende hold af Berlingske-journalister, der har har lyst til at sætte dagsordenen med gode og vigtige politiske historier.«

Samtidig erkender hun, at vilkårene for den politiske journalistik har ændret sig:

»I dag kan partierne komme ud på alle mulige platforme med deres budskaber - på deres egne podcasts, på Facebook og Twitter. Det har gjort nyhedsbilledet mere fragmenteret, og som journalist skal man derfor i dag være endnu bedre til at gennemskue konsekvenserne af den førte politik.«

Chefredaktør på Berlingske, Mette Østergaard, siger, at avisen med Pia Glud Munksgaard får en »faglig meget stærk journalist, som kender Christiansborg ud og ind.«

Hun tilføjer, at med Pia Glud »står Berlingske samlet set med en meget stærk politisk redaktion, der kan favne alt fra de klare nyheder til den store baggrund på en politisk sag og ikke mindst give læserne det overblik og det indblik i dansk politik, som de med rette kan kræve af et kvalitetsmedie.«

Pia Glud Munksgaard er opvokset i Gladsaxe og bor i dag på Nørrebro med sin kæreste og deres datter på to år.