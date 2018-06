Bendtner vraget til VM: Her er Danmarks endelige trup

Sommerens VM-slutrunde i fodbold bliver uden Nicklas Bendtner.

Rosenborg-angriberen har kæmpet for at blive klar efter en skade i højre lyske, men ifølge landstræner Åge Hareide er Bendtner ikke tilstrækkeligt klar til at kunne spille kampen mod Peru om to uger, og derfor er han ude af truppen.

Heller ikke forsvarskrumtappen Andreas Bjelland når at blive VM-klar.

Det har været afgørende for Åge Hareide, at spillerne skulle kunne være med i Danmarks åbningskamp mod Peru 16. juni i Saransk. Det siger han ifølge Dansk Boldspil-Unions (DBU) Twitter-profil.

»Kampen mod Peru er meget vigtig. Sandsynligvis kommer vi til at kæmpe med Peru om andenpladsen. Derfor er det vigtigt at have et godt udgangspunkt, og så skal vi have friske spillere.«

»Bjelland og Bendtner har været i træning efter deres skader, og vi tror ikke, at de når at blive fit til den første kamp,« siger landstræneren.

VM-truppen er udtaget!

Her kan du se Åge Hareide fortælle om sine valg.#ForDanmark pic.twitter.com/NINBIVJ7RT — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) June 3, 2018

Simon Kjærs foretrukne makker i midterforsvaret har trænet for sig selv i denne uge, men han er ikke i forfatning til at komme med til Rusland.

Forsvarsspilleren fra Brentford var heller ikke med i lørdagens testkamp i Stockholm mod Sverige. Her var det i stedet Chelseas Andreas Christensen, som agerede Simon Kjærs makker i centerforsvaret.

Ud over Kjær og Christensen kan Åge Hareide benytte sig af Mathias »Zanka« Jørgensen og Jannik Vestergaard i centerforsvaret.

Angriberen Andreas Cornelius har også været meldt VM-tvivlsom, men er blevet udtaget, selv om han ikke er på 100 procent endnu.

»Han har haft et lidt andet forløb. Det er rart med en ekstra angriber, for vi ved, at der bliver belastning på de offensive spillere. Det har vi også taget hensyn til,« siger Hareide med henvisning til VM-billetter syv angribere.

Landstræneren har også sorteret midtbanespilleren Mike Jensen og højrebacken Peter Ankersen fra sin VM-trup.

Mike Jensen har længe været fast reserve i landsholdstruppen og Rosenborg-midtbanen har fået ros for sin gode indstilling trods reserverollen.

Åge Hareide har da også længe indikeret, at han ville være loyal over for de spillere, der har været med igennem kvalifikationen, men Mike Jensen bliver erstattet af Michael Krohn-Dehli.

Lørdag aften spillede Krohn-Dehli sin første landskamp i næsten tre år - dermed den første landskamp under Åge Hareide. Han startede på banen på den offensive midtbane i fraværet af Christian Eriksen.

Peter Ankersen er ud over Bjelland den af de fravalgte spillere med størst andel i VM-kvalifikationen.

FCK-backen var med i begge playoffkampe mod Irland og spillede forinden de første fem kampe i kvalifikationen, inden han blev ramt af en skade.

Ifølge Åge Hareide har de fire frasorterede spillere modtaget skuffelsen på en professionel måde.

»Folk er selvfølgelig skuffede. Men de tager det fantastisk. Bendtner rejste sig op og spurgte, om han måtte sige noget. Så ønskede han holdet held og lykke i Rusland,« siger Hareide.

Herunder kan du se Danmarks trup til VM 2018:

Målmand

Kasper Schmeichel, Leicester

Jonas Lössl, Huddersfield

Frederik Rønnow, Brøndby

Forsvar

Andreas Christensen, Chelsea

Henrik Dalsgaard, Brentford

Jannik Vestergaard, Borussia Mönchengladbach

Jens Stryger Larsen, Udinese

Jonas Knudsen, Ipswich

Mathias »Zanka« Jørgensen, Huddersfield

Simon Kjær, Sevilla

Midtbane

Christian Eriksen, Tottenham

Lasse Schöne, Ajax

Lukas Lerager, Bordeaux

Michael Krohn-Dehli, Deportivo La Coruña

Thomas Delaney, Werder Bremen

William Kvist, FC København

Angreb

Andreas Cornelius, Atalanta

Kasper Dolberg, Ajax

Martin Braithwaite, Bordeaux

Nicolai Jørgensen, Feyenoord

Pione Sisto, Celta Vigo

Viktor Fischer, FC København

Yussuf Poulsen, RB Leipzig

/ritzau/