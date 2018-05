Bekræftet: Per B. Christensen skal løse lærerkonflikt

Det bliver den 61-årige Per B. Christensen, der skal stå i spidsen for den kommission, der skal komme med bud på, hvordan lærernes arbejdstid skal løses.

Det bekræfter Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse.

Den nye formand er uddannet lærer og har erfaring fra børne- og skoleverdenen.

Han er tidligere formand for Børne- og Kulturchefforeningen fra 2001 til 2008.

Blå bog Navn: Per B. Christensen. Alder: 61 år. Uddannelse: 1981: Uddannet lærer fra Vordingborg Seminarium. Karriere: 2018-: Opmand i forhold til at etablere skolestrukturen i forbindelse med den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). 2018-: Medlem af ekspertgruppe, der evaluerer læreruddannelsen. 2014-: Formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser. 2014-: Medlem af vurderingsudvalget i A. P. Møllerfonden vedrørende folkeskoledonationen. 1998-2017: Direktør i Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved Kommune. 2008-2012: Formand for følgegruppen der kom med forslag til ny læreruddannelse. 2001-2009: Formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF). 1985-1998: Udviklings- og kontorchef i Storstrøms amt. 1981-1985: Lærer på Blæsenborgskolen i Maribo og leder i Maribo Ungdomsskole (i en del af denne periode også medlem af kredsstyrelsen for DLF kreds 65). Kilder: KL, Ritzau. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Derudover har han i 20 år - indtil juni sidste år - været direktør i Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved Kommune.

Kommissionen var en del af den aftale, som lønmodtagerne på kommunernes område indgik med deres arbejdsgivere i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i april.

Her kunne lærer-formand Anders Bondo Christensen og kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler, ikke nå til enighed om en aftale om lærernes arbejdstid.

Lærernes arbejdstid har været et stridspunkt mellem kommuner og lærerne, siden den blev bestemt ved lov i 2013.

/ritzau/