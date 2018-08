Bare tanken om mails uden for arbejdstid skader helbred

En travl dag er slut. Og så kan det være, at der lige skal besvares en mail senere. Måske.

Lyder det som en normal dag?

Så kan det have konsekvenser for dit helbred og dit forhold. Alene tanken om, at man måske skal tjekke mailen, selv om man reelt ikke bruger tid på det, kan gå ud ud over en selv - og familien.

Det viser et amerikansk studie fra Virginia Tech.

Og det kommer ikke bag på Henrik Lund, som er lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet.

»At være tilgængelig på den måde gør, at man er i en tilstand af årvågenhed og parathed. Så der er nok en ro, der ikke indfinder sig i hjemmet, og man kunne måske også være mere nærværende over for sin partner,« siger Henrik Lund.

Derudover har det betydning for familiens planlægning. For det er svært at lave planer, hvis de altid kan blive tilsidesat til fordel for arbejdet.

»Vi laver alle sammen nogle tidsstrukturer, som vi bygger vores liv op omkring. Vi har hverdagen, som er fuld af nogle bestemte rytmer, som skaber en stabilitet,« siger Henrik Lund og fortsætter:

»Og det rykker ved den stabilitet, at der er denne her ubekendte, som giver en form for uforudsigelighed hele tiden. Den uforudsigelighed rammer jo partneren lige så meget som den, der har jobbet.«

Tidligere undersøgelser har vist, at den stress, som øgede krav fra jobbet medfører, kan give konflikter i de private forhold - eksempelvis hvis den ene partner tager arbejde med hjem.

Det nye i dette studie er, at arbejdet ikke behøver at være til stede - alene tanken om og forventningen om, at personen er tilgængelig for arbejde, øger belastningen på medarbejdere - og deres partnere.

Lektor Henrik Lund, som særligt beskæftiger sig med stress i arbejdslivet og det grænseløse arbejde, fortæller, at belastninger ved arbejdet eller konflikter mellem arbejdsliv og privatliv ofte flytter over i familien frem for arbejdspladsen.

»Og så bliver det lige pludselig familien eller den enkelte medarbejder, der skal skabe løsninger. Men i virkeligheden er det et problem med at organisere arbejde,« forklarer han.

Det kan derfor være svært at løse problemet som individ, siger Henrik Lund.

For hvis man ikke er tilgængelig på mailen, er der måske bare en anden, der skal være det. Eller også møder man ind til et helvede næste morgen. Det kan også betyde, at man tager sig selv ud af karriereræset, hvis ikke man vil stå til rådighed.

»Jo mere jobbet er karakteriseret ved at være en karrierebane, jo mere har det tendens til at fylde,« fortæller han.

For at få hverdagen til at glide, selv om man skal være tilgængelig for arbejde, udvikler man ofte nogle personlige strategier, fortæller Henrik Lund. Det kan eksempelvis være, at man tjekker mailen klokken 19 og igen klokken 21, eller at man tømmer indbakken, lige inden man går i seng.

»Man forsøger at skabe nogle ankerpunkter, der gør, at man kan bygge en families rytmer op omkring en vis form for stabilitet i denne her uforudsigelighed,« siger Henrik Lund.

Han er ikke selv tilhænger af, at man bliver nødt til at udvikle individuelle strategier, for han mener, at der er behov for en mere strukturel ændring. Men han fortæller, at det kan være en hjælp i forhold til partnerens stress, hvis man laver nogle aftaler om, hvordan man håndterer det.

»Så kan man forsøge at skabe noget ro omkring det uforudsigelige. At man alt andet lige gør det uforudsigelige mere forudsigeligt ved for eksempel at lave nogle tidsstrukturer,« siger han.

