Bandevold og politiindsats får christianitter til at blokere hovedindgangen

Hashmarkedet på Christiania er tirsdag morgen lukket.

Christianitterne har fået nok af kampene mellem politi og pushere, forlyder det, og tirsdag morgen er de gået i gang med at spærre Pusher Street af. De blokerer for indgangene til gaden med ca. to meter høje stålhegn beklædt med sort klæde, så det nærmest ligner en sort mur omkring hashgaden. Ved en indgang i den sydlige ende af gaden står to christianitter med langt gråt hår vagt og giver kun beboere adgang.

Fristaden er stadig åben for offentligheden, men Pusher Street vil være lukket frem til fredag, lyder det, mens christianitter i håndværkertøj arbejder på at lukke gaden ned. I en af Fristadens butikker bemærker en yngre beboer dog, at man kan gå op på volden, »hvis man skal have sin morgentjald«, og flere pulser da også løs ved bord-bænke-sættene i området.

Indenfor hegnet i Pusher Street er de op mod 30-40 træboder tirsdag morgen dog ganske rigtigt ubemandede.

Det er politiets indsats og bandernes voksende magt, der får christianitterne til at blokere hovedindgangen til området.

Det oplyser Knud Foldschack, advokat for Fonden Fristaden Christiania, der er den juridiske ejer og lejer af området Christiania.

»Blokeringen er et signal om, at vi ikke selv kan løse situationen. Vi kan hverken løse den voksende bandeproblemstilling, eller politiets stigende aggressivitet. Det er et signal om, at der foregår noget på det civile Christiania, vi ikke kan løse, og ikke kan stå inde for,« siger advokaten.

Blokeringen kommer konkret efter, at Berlingske tirsdag kunne fortælle, at antallet af hashboder i Pusher Street er vokset siden christianitternes egen rydning i 2016. Det på trods af hyppige aktioner fra Københavns Politi.

Bandeproblematikken er den seneste tid taget til på Christiania, siger Knud Foldschack. Flere voldsepisoder har sat sit præg på den gamle fristad.

»Problemerne accelerer. Jo mere lukrativt det marked bliver, jo mere kommer der bander udefra, og jo mere politi kommer til,« siger Knud Foldschack.

Hvem er det her et signal til?

»Det er et signal til både politikere og presse om, at det her er et problem, vi ikke selv kan løse.«

Trods politiets årelange indsats mod hashhandlen i Pusher Street er antallet af boder vokset. Ifølge politiet er der nu mellem 40 og 45 boder. Før christianitterne selv ryddede Pusher Street i 2016, var der ved rydninger alt mellem 20 og 37, og i 2014 var der ifølge en redegørelse 31. Også ifølge christianitterne er der kommet flere boder til. Hver bod omsætter ifølge en høring i retsudvalget i oktober 2017 for mellem 50.000 og 100.000 kroner om dagen. Politiet har gennemført ca. 100 aktioner i år til og med 8. maj - altså næsten én per dag. Det tæller rydninger, razziaer og målrettede aktioner mod både købere og sælgere. Samtidig har politiet i år gjort bekymrende fund af både en pistol og en håndgranat, ligesom der er blevet konfiskeret 2,7 millioner kroner i kontanter.

Ifølge Berlingskes oplysninger er blokeringen af hovedindgangen konkret en udløber af et fællesmøde den 14. maj. Her skulle christianitterne diskutere en konkret sag, hvor én pusher havde solgt hash i gaden trods et forbud fra beboerne. Manden, en ung christianit, er tidligere dømt i en hashsag. Han skulle angiveligt skylde penge til en bande, der nu forsøger at presse ham. Sagen er internt blevet et eksempel på, hvordan det udefrakommende pres vokser.

»Tvivler på, det vil gøre en forskel«

Ligeledes har flere af Christianias virksomheder ved interne møder givet udtryk for frustration over, at Pusher Street ikke overholder de regler og begrænsninger, som christianitterne har opstillet. Det viser sig ved, at der blandt andet opbevares skjulte depoter af hash - såkaldt stash - i områder andre steder end Pusher Street, eksempelvis i skure eller under borde. Det fremgår af mødereferater i Christianias lokalavis, Ugespejlet.

Tilbage i 2016 reagerede beboerne på Christiania på et skyderi ved at rydde Pusher Street. Da pusheren Mesa Hodzic havde skudt og ramt to betjente og en forbipasserende turist rettede Danmarks øjne sig mod Christiania. Beboerne besluttede at rydde Pusher Street for hashboder, men lige lidt hjalp det, for lidt efter lidt piblede hashhandlen tilbage igen, og i dag er antallet af boder altså vokset til et højere niveau end før rydningen.

Ifølge en christianit, som Berlingske møder på Fristaden tirsdag formiddag, er det »godt, der bliver reageret mod Pusher Street«.

»I de år, jeg har boet her, er det blevet værre og mere råt. Men jeg tvivler på, at det i det lange løb vil gøre nogen forskel. Sidste gang, de lukkede Pusher Street, blev resten af Christiania og Christianshavn oversvømmet med pushere. Og det ved jeg, for dengang røg jeg stadig,« siger vedkommende, der ikke ønsker at få sit navn i avisen.

Lederen af politiets indsats mod den organiserede kriminalitet i Pusher Street, Lars-Ole Karlsen, opfordrede tirsdag i Berlingske christianitterne til at tage afstand fra hashsalget.

»Det er rigtigt, at hvis du går derud nu, så er der åbenlys hashhandel. Men vi tror på, at vi over tid kan kvæle det og gøre det uattraktivt at sælge hash i Pusherstreet. På et tidspunkt vil man forhåbentligt også fra Christianias side sige nej til det organiserede hashsalg i Pusherstreet« sagde han.

