Bandemedlem er udleveret efter anholdelse på spansk feriested

København. Et medlem af banden Loyal to Familia (LTF) er blevet udleveret til Danmark, efter at han blev anholdt i den spanske ferieby Marbella 11. april.

Det skriver Ekstra Bladet.

Anholdelsen skete i forbindelse med, at dansk politis regionale efterforskningsfællesskab, Særlig Efterforskning Øst (SEØ) slog til mod et større netværk.

Netværket har ifølge politiets sigtelse distribueret narkotika i Danmark igennem en længere periode.

Vicepolitiinspektør Mads Helois, der er souschef i SEØ, bekræfter over for avisen, at spansk politi har anholdt en person for dem, og at politiet havde en aktion 10. april.

- Han var en af dem, vi havde i kikkerten den dag, men han var så rejst på ferie ganske kort tid forinden, og vi fik derfor spansk politi til at anholde ham og fik ham fængslet in absentia herhjemme, siger Helois til Ekstra Bladet.

Den danske statsborger blev anholdt i nærheden af det hotel, hvor han boede. Det skriver det dansksprogede netmedie spanienidag.es.

Torsdag ankom den 23-årige til Danmark. Fredag blev han fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev fængslet frem til 8. maj.

11 personer var allerede inden blevet varetægtsfængslet i sagskomplekset.

Ifølge politiet er to af de tidligere anholdte medlemmer af en bande i Storkøbenhavn.

Ekstra Bladet præciserer, at avisen har oplysninger, der indikerer, at der er tale om Loyal to Familia, ligesom medlemmet, der blev anholdt i Spanien.

Manden er sigtet for at have handlet med kokain i en periode mellem januar og 10. april.

Der skal være tale om "ikke under 4,9 kilo kokain", og det skal være sket som en del af et "organiseret netværk", skriver Ekstra Bladet.

Manden og en medsigtet instruerede ifølge sigtelsen andre, der også spiller roller i sagen, i at videreoverdrage stofferne.

Han er derudover sigtet for afpresning og for at have været i besiddelse af "ikke under 400 gram kokain".

Der blev ransaget 29 adresser og en række køretøjer, som de anholdte havde tilknytning til 10. april.

Spanske medier har refereret til manden som en 37-årig, der er leder af bandegrupperingen. Politiet vil hverken bekræfte oplysninger om alder eller status i banden.

/ritzau/