Bad, peeling og creme: Vejen til pæne sommerfødder

Næsten hvide hæle med dybe sprækker. Det er ikke så kønt et syn, hvis fødderne har fået for lidt opmærksomhed, inden de blev stukket ned i sommersandalerne.

Men det er der råd for. Den hårde og tørre hud kan nemlig sagtens forsvinde med en dedikeret indsats.

Det hele begynder med et fodbad, fortæller Lene Schou Lindvald, der er ejer af skønhedsklinikken Vida i Aalborg.

»Hvis man skal have pæne fødder hele sommeren, så er det bedste, man kan gøre, at tage et fodbad en til to gange om ugen. Der skal gerne være noget fodbadesalt i vandet og gerne noget med mineraler i, da det er med til at blødgøre den døde hud,« siger hun.

Mens man har fødderne i fodbadet, så skal man bruge en scrub, anbefaler Lene Schou Lindvald.

»Den kan peele tørre og døde hudceller af, og bruger man en fodscrub, som er lidt grovere end den til ansigtet, så er det rigtig godt. Man kan dog også bruge en bodyscrub.«

Efter en 10-15 minutter i fodbadet, så skal man finde fodfilen frem.

»Når man har brugt en scrub, så skal man ikke bruge så lang tid på at sidde og file bagefter, for så har man fjernet meget død hud allerede. Men slut af med filen, inden du tørrer fødderne,« siger hun.

Her skal du bruge håndklædet til at gnubbe neglebåndene, så den døde hud også forsvinder derfra. Man kan også bruge en træpind - en såkaldt rosenpind - til at skubbe neglebåndet ned med.

Hvis neglene trænger til at blive klippet eller filet, så gør det efter fodbadet, hvor de er bløde. Herefter skal man behandle fødderne med en fodcreme.

»Har man tørre hæle med sprækker, så er det vigtigt at bruge en fed creme, som virker helende og beroligende,« siger Lene Schou Lindvald.

Det er bedst at smøre creme på fødderne om aftenen, for så har cremen hele natten til at arbejde, og man undgår at gå rundt med fedtede fødder i løbet af dagen.

Har man særligt store problemer med sprækkede hæle, så smør med en fed fodcreme, og put bomuldsstrømper på fødderne om natten, anbefaler Lene Schou Lindvald.

»Så får man åbnet for porerne, og så trænger cremen lidt dybere ned.«

/ritzau fokus/