Atea og syv ansatte tiltales for at smøre offentligt ansatte

It-selskabet Atea og syv ansatte bliver nu tiltalt for at have ydet bestikkelse til en række offentligt ansatte, som i forvejen er blevet dømt for at have modtaget uberettigede ydelser.

Det bekræfter Bagmandspolitiets chefanklager onsdag.

- Tiltalen kommer i naturlig forlængelse af, at foreløbig 18 offentligt ansatte er blevet dømt for modtagelse af bestikkelse i en række mindre sager gennem det seneste halvandet års tid, siger chefanklager Per Fiig.

For nylig blev den såkaldt store Atea-sag afgjort af Retten i Glostrup. Her blev Atea idømt en bøde på 10 millioner kroner for i en årrække at have bestukket ansatte i Region Sjælland.

