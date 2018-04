Astronauts rumkapsel lander på teknisk museum

Rumkapslen, der sendte Danmarks første astronaut, Andreas Mogensen, ud i verdensrummet, er nu landet på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.

Her vil Soyuz rumkapslen TMA-18M blive pakket ud og udstillet for publikum.

»Rumkapslen er et enestående stykke danmarkshistorie, og jeg er begejstret over, at det er lykkedes os at få den til museet,« siger museets direktør, Jesper Buris Larsen, i en pressemeddelelse.

»Rumkapslen er det håndgribelige bevis på, at Danmark stadig kan bryde nye grænser og sætte vores aftryk i historien vi har her at gøre med det stof, drømme er gjort af,« siger han.

Det var i september 2015, at Andreas Mogensen blev sendt ud i rummet fra en russisk rumbase.

Her skulle han på en ti dage lang mission på Den Internationale Rumstation, ISS.

Undervejs kommunikerede han blandt andre med skole- og gymnasieelever og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Rumkapslen vil onsdag blive pakket ud og derefter indgå i en udstilling på museet, der åbner til maj.

Kulturminister Mette Boch (LA) kalder udstillingen af rumkapslet for "et scoop".

»Nogle museumsgenstande er i sagens natur mere unikke end andre, og dette er virkelig et stykke danmarkshistorie, der er kommet på museum,« siger hun.

Museet har fået hjælp af Danmarks ambassade i Rusland til at få fingre i rumkapslen, ligesom Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har støttet projektet økonomisk.

Udstillingen »Rummet tur-retur« åbnes 8. maj af prins Joachim og Andreas Mogensen.

