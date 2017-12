App donerer penge til velgørenhed, når du husker at tage dine piller

At huske p-pillen, hjertetabletten eller vitaminerne er ikke altid lige let. Heller ikke selv om det kan have store konsekvenser at glemme at tage visse typer medicin.

Ofte kan det daglige pilleindtag føles som et nødvendigt onde og ende i glemmebogen som en af de mange ting, vi burde have gjort. Måske derfor tager 40 procent af alle medicinbrugere ikke deres medicin, som de skal.

Men hvad nu, hvis det var sjovt at tage sin medicin? Hvis man blev belønnet samme sekund, som pillen gled ned?

Den tanke har fået seks venner til at udvikle appen Drugstars, hvor brugerne donerer penge til velgørenhed, når de tager deres medicin. Og på blot 11 måneder er den blevet brugt af mere end 50.000 mennesker.

»Noget af min tidligere forskning lærte mig, at de færreste ser medicin som noget særligt rart. Derfor tænkte jeg, at hvis man på en eller anden måde kunne få gjort det til et nødvendigt gode i stedet for et nødvendigt onde, ville det være fantastisk,« siger Claus Møldrup, som er en af mændene bag appen og tidligere professor i socialfarmaci ved Københavns Universitet.

Appen fungerer ved, at man indtaster den medicin, man tager, og hvornår den skal tages. Det kan være alt fra medicin på recept til kosttilskud. Hver gang, man tager sin medicin, får man en stjerne. Og når man har 50 af dem, har man optjent 3,5 til velgørenhed.

Læs også Helena på 17 år gik ned med stress: »Mine ben knækkede under mig. Jeg hulkede og græd«

425.000 kroner til patientforeninger

I de knap 12 måneder Drugstars har eksisteret, er der via brugernes medicinindtag samlet lige under 425.000 kroner ind til velgørenhed, som er spredt ud over 20 patientforeninger.

Blandt de tilknyttede patientforeninger er Diabetesforeningen, Nyreforeningen, Parkinsonforeningen, Alzheimerforeningen og Danske Hospitalsklovne.

Lige nu er det Drugstars selv, der i praksis betaler pengene, hver gang en bruger optjener 50 stjerner.

De modtager dog løbende penge fra forskellige fonde og virksomheder, der støtter appen, og tanken er på sigt, at disse penge skal være med til at omdanne stjernerne til brugernes donationer til patientforeningerne. Dog uden direkte kontakt mellem sponsorer og patientforeninger.

På den måde er det ikke sponsorerne, men brugerne, der bestemmer, hvor pengene havner. I Danmark er der mange patientforeninger, der ikke vil modtage penge fra medicinalindustrien.

»Derfor har vi helt undladt at bruge medicinalvirksomheder som sponsorer til vores danske patientforeninger. Man har ikke den samme berøringsangst over for det i for eksempel England eller USA, så der vil vi lade modellen være lidt anderledes. Men i bund og grund vil vi gøre det, vi mener skaber mest værdi for patienterne,« siger Claus Møldrup.

Udover at hjælpe folk med at huske at tage deres medicin, samler appen løbende informationer ind om medicinbrug.

»Appen betyder, at vi samtidig får adgang til nogle rigtig brugbare data om patienternes adfærd. Det vil på sigt være data, der er spændende for forskningen, og derfor stiller vi den også gratis til rådighed til universitetsforskning.«

Læs også Forskere punkterer myter om kost og fordøjelse: En sund lort flyder ikke altid

I sidste ende er dog meningen, at virksomheder skal kunne købe den indsamlede data for penge, der skal være med til at vedligeholde og udvikle appen. På den måde kan eksempelvis Diabetesforeningen lære mere om, hvilke medicintyper deres patienter reagerer bedst på og dermed udvikle bedst mulig medicin.

Fokus på belønning

Det var blandt andet apps som den konkurrenceprægede løbe-app Endomondo, der inspirerede Claus Møldrup til Drugstarts for tre-fire år siden. Han lagde mærke til, at det tiltalte folk at blive belønnet og se resultater for noget, der ellers godt kan føles som en sur pligt.

Og ifølge Claus Møldrup er det netop den større mening, mange af Drugstars' brugere reagerer på. Det at kunne gøre noget godt for andre samtidig med at gøre noget godt for sig selv.

»De skriver, at nu giver det mening for dem at tage deres medicin igen. Man skulle tro, at det var grund nok i sig selv at være syg, men det er det altså ikke,« siger han og fortsætter:

»Vi har nogle kronisk syge i vores system, for eksempel med cystisk fibrose, der tager mere end 100 doseringer om dagen. Så for dem spiller medicinen en kæmpe rolle i livet. Og hvis det kan gøres til noget lidt rarere og bedre, er det jo fantastisk.«