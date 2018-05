Antallet af demensdiagnoser er faldet på ti år

Selv om det samlede antal af demensramte er stigende i Danmark, viser forskningen nye lovende takter.

Ifølge tal udarbejdet af forskere i Nationalt Videnscenter for Demens falder antallet af nye demensdiagnoser nemlig.

- Tallene viser, at der i løbet af de sidste ti år er sket et fald i antallet af nye sygdomstilfælde registreret i et givent år hos ældre mennesker, siger professor og leder af demenscentret Gundhild Waldemar.

Tallene dækker personer over 65 år og stammer fra registre fra 1996 frem til 2016 i henholdsvis Landspatientregistret, Lægemiddelregistret og det landsdækkende Psykiatriske Centralregister.

Her ses det, at der i løbet af de seneste ti år er sket et fald i antallet af nye sygdomstilfælde registreret per år.

I løbet af 2007 blev 96 ud af 1000 ældre registreret med en demensdiagnose, mens det i 2015 kun var 74 ud af 1000 ældre.

Samtidig er det samlede antal ældre med demens dog stigende. Men det kan ifølge Gundhild Waldemar godt forklares.

- Det er sådan, at når man tæller alle dem, der har og lever med en demensdiagnose i dag, så er det stadig stigende. Det har det været i mange år, og det vil det formentlig også blive ved med at være i nogle år endnu.

- Det er, fordi vi i de her år får en ældre befolkning, der er så meget større. Så selv om andelen af nye tilfælde falder en lille smule, så vil der stadig blive ved med at være rigtig mange flere mennesker, der har en demensdiagnose, siger hun.

Der kan ifølge Gundhild Waldemar være to mulige forklaringer på faldet i antallet af nye diagnoser.

Den første er den positive: at danskerne simpelthen er bedre til at passe på deres krop og derved mindske risikoen for, at sygdommen opstår.

- Man kan være fysisk aktiv, være mentalt aktiv, sørge for at få tjekket blodsukker, kolesterol og blodtryk en gang imellem hos lægen, ikke at drikke for meget og ikke at ryge, forklarer Waldemar.

Det er dog også muligt, at der er skyggetal, som ikke er kommet frem i undersøgelsen.

- Det kan også være, fordi at vi har nået en kapacitetsgrænse, i forhold til hvor mange diagnoser vi kan stille. Det er sådan, at vi kun tæller dem med, der har fået stillet en diagnose i sygehusvæsenet, forklarer Waldemar.

/ritzau/