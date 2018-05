Anklaget regionschef peger fingeren mod sin chef

Den bestikkelses- og underslæbsanklagede tidligere it-driftschef i Region Sjælland gjorde bare, som chefen sagde, da han sammen med sin direktør og ansatte fra it-selskabet Atea tog på dyre rejser og middage for regionens penge.

Det anfører den anklagede tidligere it-driftschefs forsvarer, Andro Vrlic, lørdag ved Retten i Glostrup. Han henviser til, at it-driftschefen overordnede, it-direktøren i regionen - der også er anklaget i sagen -, var med på mange af rejserne.

It-direktøren var en kendt skikkelse, der havde vundet en pris, og senere blev it-direktør for Rigspolitiet.

»Det får mig til at sige, at "lille" (navn udeladt red.) med rette måtte kunne gå ud fra, at de udgifter, hans direktør var med til at afholde, kunne afholdes med rette.«

»Hvordan skulle han ellers have forholdt sig til de ordrer, han fik fra (navn udeladt red.)?«

»Det er vanskeligt at påstå, at (navn udeladt red.) skulle stille spørgsmålstegn til sin direktør,« siger forsvareren til en del latter, da hans klient er en i alle dimensioner stor mand.

It-direktøren var med på rejser til Las Vegas i 2009 og 2010 for flere hundrede tusinde kroner med besøg på dyre restauranter, overnatninger på dyre hoteller og udsøgte drikkevarer.

Samme argument blev brugt om besøg på de eksklusive restauranter Søllerød Kro, Geranium og The Paul.

»Der var tale om et arbejdsmøde. Jeg må igen gøre gældende, at (navn udeladt red.) ikke havde nogen grund til at betvivle eller udfordre sin direktørs vurdering i dette her forhold,« sagde Andro Vrlic om besøget på Geranium.

Den store bestikkelsessag, der er beskrevet som en af danmarkshistoriens største, begyndte i 2014, da Ateas nytiltrådte direktør blev gjort opmærksom på den særlige konto 2840 i selskabet.

På den blev der overført 1,5 procent af pengene fra salg og kontrakter til Region Sjælland.

Den blev samtidig brugt til at betale for en lang række overdådige rejser og middage med flere af Ateas tidligere topfolk og Region Sjællands tidligere it-direktør og it-chef.

I alt er syv personer samt selskabet Atea tiltalt for at yde eller modtage bestikkelse. Alle personer nægter sig skyldige.

/ritzau/