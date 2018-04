Anklager: Ubådssagen er gået mere ind under huden

København. Det er en yderst tilfreds anklager, som efter dommen mod Peter Madsen onsdag, stiller sig frem foran pressen foran Københavns Byret.

Anklagemyndigheden er meget tilfredse med udfaldet af dommen i ubådssagen.

- Byretten har fundet, at Peter Madsen er skyldig i et forberedt og planlagt drab. Det er et drab, som er begået med kynisme, siger specialanklager Jakob Buch-Jepsen foran Københavns Byret.

Her har en enig domsmandsret onsdag idømt Peter Madsen livstid for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall i august sidste år.

Dermed blev anklagerens krav om straf imødekommet.

Ubådssagen har været en omfattende sag, som har påvirket anklageren, fortæller han.

- Selvfølgelig berører det også mig personligt, men jeg har en professionel rolle, siger anklageren om sagen foran retten.

- Denne her sag er gået mere ind under huden end andre sager.

Han siger samtidig, at der ikke er tvivl om, at det har været nogle udfordrende afhøringer af den nu drabsdømte Peter Madsen.

Anklageren lægger samtidig vægt på, at Peter Madsen er kendt skyldig i andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter.

Samtidig er han tilfreds med, at retten lagde vægt på, at der var tale om et planlagt drab.

- Kim Wall har været et fuldstændigt uskyldigt offer, som er kommet med på denne her ubåd. Det er ikke et planlagt drab mod Kim Wall.

- Det er et planlagt drab mod den næste kvinde, der vil med på denne her ubåd, siger anklageren.

/ritzau/