Anklager kræver hårdere straf for overfald på ansat i Skat

En erhvervsdrivende fra København risikerer at få en hårdere straf, fordi han bestilte sin bror og en anden mand til at begå et råt overfald på en medarbejder i Skat.

Anklagemyndigheden har nemlig besluttet at anke byrettens dom på fængsel i et år og seks måneder til Vestre Landsret, oplyser DR Østjylland onsdag.

»Vi er ikke overbeviste om, at byretten er kommet til det rigtige resultat,« siger vicestatsadvokat Jakob Berger Nielsen.

Det var 8. december, at manden bag volden aflagde tilståelse i Retten i Viborg. Han ejer et transportfirma og var vred over at blive undersøgt af Skat. Han havde betalt broren og en anden mand 50.000 kroner for at tage til Jylland for at overfalde den ansatte, som skulle have lussinger og "sættes op mod en mur".

Foran sin landejendom nær Silkeborg blev hun angrebet en tidlig morgen, da hun var på vej på arbejde. Først fik hun flere slag i ansigtet, og derefter blev hun sparket i ansigtet, også da hun lå værgeløs på jorden.

Læs også Rådgiverne bør binde de blå partiledere ind i guirlander og gavepapir

Hos anklagemyndigheden mener man, at en skærpelse af straffen mod offentligt ansatte fra 2016 ikke er slået igennem i dommen. Derfor skal landsretten på banen, hvilket også offerets særlige bistandsadvokat er tilfreds med.

»Jeg synes, at straffen skal være fire år,« siger advokat Rikke Wagenblast Sørensen ifølge DR Østjylland.

Efter dommen sagde hun, at den slags forbrydelser er samfundsmæssigt mere skadeligt end terror.

Læs også Skatteyderne er som jaget vildt – og der er jagtsæson hele året

Sagen er enestående. Der har ikke tidligere været lignende tilfælde i Danmark, har specialanklager Lise Hebsgaard.

I øvrigt er sagerne mod broren og den anden endnu ikke afgjort.

/ritzau/