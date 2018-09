Anklager: Ingen straf er for hård til Peter Madsen

»Der er ikke nogen straffe i straffeloven, der er for hårde til den mand.«

Sådan siger anklager Kristian Kirk, efter at Østre Landsret onsdag har valgt at straffe ubådsbygger Peter Madsen med fængsel på livstid for det planlagte og seksuelt motiverede drab på journalisten Kim Wall.

På trods af sin overbevisning anerkender anklageren, at dommen er usædvanlig. Typisk skal der nemlig mere end et enkelt drab til, at forbrydere idømmes landets strengeste straf.

»Det står ikke mejslet i granit, at et drab og en voldtægt skal give fængsel på livstid,« siger anklageren.

»Men når vi er oppe i en kategori, hvor gerningen er særligt planlagt, når der er udvist særlig hensynsløshed, og når offeret har været helt værgeløst, så kommer der et grundlag for at gå op og give livstid,« påpeger han.

Kristian Kirk fortæller, at han aldrig nogensinde har set en lignende sag.

»Jeg kan ikke erindre en drabssag, hvor der har været så mange skærpende omstændigheder på samme tid. Samtidig kan jeg ikke få øje på noget, der taler den anden vej,« siger han.

Østre Landsret har alene skullet tage stilling til, hvilken straf den tidligere ubådsbygger skulle have. For selv om Madsen har nægtet sig skyldig, har han valgt at acceptere byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet.

Dermed ligger det fast, at 47-årige Madsen i august sidste år efter forudgående planlægning bandt, sexmishandlede, dræbte og parterede Kim Wall under en tur i ubåden »UC3 Nautilus«.

Peter Madsen har nu muligheden for at bede Procesbevillingsnævnet om at lade ham anke dommen til Højesteret. Typisk skal sager have en principiel karakter, for at de sendes til behandling i Højesteret.

/ritzau/