Anklager i lampesag: Jeg har aldrig oplevet lignende

Først tilstod en erfaren politimand at have stjålet lamper fra sin arbejdsplads, men det var løgn, har han efterfølgende forklaret i retten.

Den falske tilståelse kom, fordi han var under stort psykisk pres.

Torsdag er der procedure i Københavns Byret, hvor fire mænd er tiltalt i en opsigtsvækkende sag om tyveri af lamper, der var tegnet specielt til Politigården i København.

Anklager Line Scharf fremhæver i den forbindelse, at hun aldrig har været ude for en lignende episode med en tilståelse, som på den måde trækkes tilbage.

- Jeg har aldrig ført oplevet, at en person har erkendt en strafbar handling, han ikke har begået. Særligt ikke, når vedkommende arbejder inde ved politiet, siger hun.

Den tyveritiltalte betjent blev anholdt i august 2016, og fire dage senere tilstod han over for politiet at have taget lamperne, der har en estimeret værdi af 310.000 kroner.

Han fik sammen med sin forsvarsadvokat, Kristian Mølgaard, tid til at læse tilståelsen igennem og underskrive den.

Det tog yderligere otte dage, hvor politimanden ifølge Scharf burde have haft tid til at falde til ro psykisk og derfor ikke handle overilet.

- Heller ikke her, har han valgt at trække sin tilståelse tilbage, siger anklageren torsdag i retten.

Den tidligere tilståelse er ifølge hende meget detaljeret og af "stor bevismæssig betydning" i sagen.

Men forsvarer Kristian Mølgaard efterlyser klare beviser.

Eksempelvis har det ikke været muligt for anklagemyndigheden efter grundig efterforskning at finde ud af, hvornår og hvordan lamperne præcis skal være taget fra Politigården.

- Inden for en treårig periode (januar 2013 til december 2015, red.) har min klient ifølge anklageren stjålet noget, som man ikke engang ved, om man mangler.

Forsvareren henviser til, at der i 1924 blev designet 198 Aage Rafn-bordlamper til Politigården i København. En optælling har vist, at der er 50 lamper tilbage på Politigården.

I perioden, hvor politimanden skulle have stjålet fem bordlamper og tre lysekroner, er der solgt mindst 11 af de typer lamper via auktionshuse i landet.

- De seks, der ikke er solgt af min klient, er ifølge anklagemyndigheden ikke stjålet.

- Men i modsætning til de andre sælgere har min klient fortalt, hvor han har de her lamper fra, og det er blevet underbygget af flere vidner i retten, siger forsvarer Kristian Mølgaard.

Anklageren går efter ni måneders fængsel til den suspenderede politibetjent, mens forsvareren ønsker at få sin klient frifundet for alle tiltaler mod ham.

Der ventes dom fredag.

/ritzau/