Anklager i bestikkelsessag: Regionschef har taget af kassen

København. Mens den store Atea-sag om bestikkelse af offentligt ansatte i Region Sjælland indeholder mange forhold, hvor de tiltalte er anklaget for bestikkelse, så er der også en stribe, hvor anklageren mener, at en tidligere it-driftschef i regionen helt simpelt har taget af kassen.

Det fremgår af anklagernes procedure, der for anden dag sker i Retten i Glostrup. Alle anklagede nægter sig skyldige.

- Det er et klassisk underslæbsforhold. Det er (navn udeladt red.), der køber ting for regionens penge og videresælger dem.

- Så han har direkte taget af kassen. Det mener jeg, er bevist over enhver tvivl, sagde anklager Alexander Dzogov.

Før det havde han gennemgået et af de forhold, den tidligere it-driftschef er anklaget for.

Her havde han via en konto med Region Sjællands penge købt computerudstyr for små 50.000 kroner.

Dem havde han, ifølge anklagerne og udvekslinger via meddelelsessystemet Skype, brugt som betaling for et mellemværende med en bekendt.

Selv har it-driftschefen fortalt, at udstyret var til et hospital i regionen.

»(Navn udeladt red.) er kommet med en forklaring om, at udstyret skulle til børnehospital på Nykøbing Falster.«

»Den forklaring må retten tilsidesætte. Der er intet, der understøtter den forklaring,« sagde anklageren.

Kort efter gennemgik anklagerne et andet forhold, hvor den tiltalte havde bedt Ateas tidligere salgschef om at bestille en middag på restaurant AOC i København for penge, som regionen havde stående på en konto hos Atea.

»(Navn udeladt red.) begrundelse forekommer at være helt konstrueret.«

»Han skriver nemlig, at hans chef har spurgt om Atea vil give billetter til arrangementet.«

»Men kort efter inviterer han en bekendt på selv samme middag og hans tidligere chef har ingen erindring om det.«

»Der er tilstrækkelige beviser til at dømme ham for underslæb,« siger anklager Jørn Thostrup, der tog over for Alexander Dzogov.

