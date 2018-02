Anklager holder på bevistrumferne i makaber drabssag

Anklagemyndigheden holder foreløbig på sine bevistrumfer i sagen, hvor en 70-årig revisor blev dræbt i København sidste forår.

Her er en 31-årig mand fra Cameroun tiltalt for at have stukket sit offer i alt 52 gange med kniv på en erhvervsejendom på Østerbro.

Drabet fandt sted 24. maj, men først 7. juni blev manden anholdt og sigtet for drabet.

Hvad der lå forud for anholdelsen, ønsker anklager Søren Harbo ikke at sige så meget om i sin forelæggelse af sagen.

»Men jeg kan kort sige, at efterforskningen har involveret videoovervågning, teleoplysninger og dna-materiale,« fortæller han ved Københavns Byret.

Læs også 39-årig dræbte sin kone og tre børn: Jeg mistede kontrollen

De er dog tidligere kommet frem, at politiet under efterforskningen gjorde et uhyggeligt fund.

På offerets mobiltelefon fandt man optagelser, hvor gerningsmanden havde filmet den 70-årige mand, mens han lå på gulvet, hårdt såret og døende af adskillige knivstik på kroppen, i ansigtet og i halsen.

»Jeg tager hen til din familie nu. Der er så ... Har du noget, du vil fortælle dem? Sig nu noget. Jeg har ringet op. Kom nu, kom nu, kom nu,« siger gerningsmanden på engelsk til sit forsvarsløse offer.

Læs også Villarreal-spiller er sigtet for drabsforsøg

Derefter stak gerningsmanden den ældre mand mindst fire gange mere i halsen, så han afgik ved døden, fremgår det af anklageskriftet.

Den optagelse fandt politiet først frem til 15. september.

»Hvordan og hvorfor vil I komme til at høre om senere,« lyder det mandag fra anklageren.

Den 31-årige mand, der risikerer udvisning, hvis han bliver dømt, nægter sig skyldig.

Læs også 21-årig fængslet for at dræbe mand med talrige knivstik

/ritzau/