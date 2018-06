Anklager dummede sig: Dømt voldtægtsforbryder på fri fod

Anklagemyndigheden sov i timen, da en 24-årig mand tidligere på måneden ved Retten i Holbæk blev dømt for en voldtægt.

Efter domsafsigelsen undlod den fremmødte anklager at kræve manden varetægtsfængslet, indtil afsoningen kunne finde sted. Den 24-årige mand kunne derfor forlade retten efter dommen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, der i sin døgnrapport kalder det en beklagelig fejl.

Manden, der hedder Albert Arifi, har anket dommen på tre og halvt års fængsel til Østre Landsret. Byretten besluttede desuden, at han skal udvises efter endt afsoning.

Faktisk har manden ikke på noget tidspunkt siddet varetægtsfængslet, mens sagen har været efterforsket.

Anklagemyndigheden vil nu have landsretten til at tage stilling til, om manden skal sidde varetægtsfængslet.

Tirsdag blev Albert Arifi så anholdt og dagen efter stillet for en dommer. Her skulle retten vurdere spørgsmålet om varetægtsfængslingen. Men Retten i Holbæk ville ikke tage stilling, men henviste i stedet til landsretten.

Det spørgsmål bliver afgjort torsdag eller fredag, vurderer mandens forsvarer, advokat Ulrik Sjølin, der er rystet over behandlingen af sin klient.

- Min holdning er, at det ikke kan nytte noget, at en dommer bliver bedt om at rydde anklagemyndighedens skrald op, når de har dummet sig, siger han.

Ifølge Sjællandske blev manden dømt for 19. november sidste år at have voldtaget en kvinde i en bås på dametoilettet på diskotek Harlekin i Nygade i Holbæk.

Manden nægter sig skyldig.

Anklagemyndigheden vil ikke kommentere sagen.

/ritzau/