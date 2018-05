Anklager bremsede afradikalisering af Kundbypigen

Kundbypigen Natascha gav ifølge sin forsvarsadvokat allerede i 2016 udtryk for, at hun ville af med de ekstreme tanker - men hun fik ikke hjælp. Først mere end to år senere reagerede myndighederne. Sagen viser, at vi som samfund endnu ikke har forstået problemet radikalisering, mener en ekspert.